華為P20、P20 Pro揭曉 搭載4000萬畫素解像能力、可拍攝人眼不及影像

在法國巴黎發表會中，華為消費事業群執行長余承東正式宣佈推出年度旗艦新機P20，以及搭載三主鏡頭設計的P20 Pro，並且強調此次推出的新款手機鎖定專業攝影功能，除了藉由人工智慧驅動更精準的拍攝效果，更藉由加大每單位像素進光量等設計讓感光元件能記錄更豐富影像色彩資訊，同時也說明此次推出新機不僅進一步將機身厚度降低，在電池容量部分反而具體做提升，藉此延長手機使用時間。

分享 facebook

而在機身部分，華為強調此次設計採取如同中國古典建築均衡視覺，包含P20、P20 Pro均提供石墨黑、午夜藍、粉色金配色，另外更推出可在不同折射下產生雙色視覺的雙色紫配色，其中P20將採用FHD+解析度的5.8吋螢幕，而P20 Pro則提升至6.1吋螢幕規格，兩者均採用具「瀏海」造型的全尺寸螢幕設計，同時仍在機身螢幕下方保留實體指紋辨識器，至於機身背面則採用類似iPhone X的垂直排列雙鏡頭或三鏡頭設計，同時強調讓使用者可以水平橫放方式拍攝影像，因此在機身背面的華為、徠卡標誌均採橫向標示，讓更多人可以知道此款手機來自華為品牌。

至於在鏡頭規格部分，華為強調P20、P20 Pro均配置2400萬畫素視訊鏡頭，並且可藉由人臉辨識技術對應自然美顏、人臉解鎖等功能。而在P20搭載的2000萬畫素+1200萬畫素雙鏡頭模組基礎下，P20 Pro將額外搭載解像能力高達4000萬畫素 (但副鏡頭則從1200萬畫素降為800萬畫素規格)，同時採用目前手機業界最大尺寸感光元件設計，以及等同Canon EOS 5D Mark IV可達的ISO 102400感光值，藉此捕捉更多細節、更多色彩表現的影像內容，並且強調極為明顯的低光環境拍攝效果，甚至可拍攝人眼無法實際看見的暗處影像。

同時，華為也強調此次在相機功能內的人工智慧應用技術進一步做提升，不僅藉由人工智慧協助讓影像有更好演算處理表現，同時也能讓相機拍攝場景識別類型數量增加至500多種，藉此對應不同光影場合的拍攝需求，並且借助4000萬畫素鏡頭捕捉更具體的影像細節，另外也透過具備RGB感測功能補光與雷射輔助對焦功能，讓使用者能更容易拍出自然、清晰的影像內容。

分享 facebook

硬體規格部分，P20、P20 Pro均搭載Kirin 970處理器與128GB儲存容量，其中P20僅搭載4GB記憶體，電池容量則為3400mAh，而P20 Pro則搭載6GB記憶體設計，電池容量為4000mAh，底部連接埠均採用USB Type-C 3.1規格，並且取消採用3.5mm耳機孔。而作業系統同樣以Android 8.1為基礎，並且強化整合獨立NPU晶片的人工智慧技術應用，除了進一步優化電力使用效率，同時也能加快相機影像處理效率，另外也與Google深入合作Google Assistant與ARCore技術。

配合P20系列機種推出，華為也推出名為FreeBuds的真無線耳機，以及提供降噪功能的USB Type-C連接設計耳機，同時針對自拍需求推出具有補光功能的月光自拍棒配件，以及新款智慧運動手環Band 2 Pro。

建議售價部分，P20將從3月27日起開放銷售，4GB記憶體與128GB儲存容量版本建議售價為649歐元，而P20 Pro則預計將從4月6日開放銷售，6GB記憶體與128GB儲存容量版本則將從899歐元起跳。配件部分，FreeBuds真無線耳機建議售價為159歐元，USB Type-C連接設計降噪耳機建議售價為79歐元，而運動手環Band 2 Pro建議售價則為99歐元。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook