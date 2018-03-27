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小米MIX 2S外觀動眼看 台灣銷售國際版將不包含「小愛同學」

2018-03-27 23:17楊又肇

隨著小米在上海揭曉全新小米MIX 2S之後，台灣小米也同步在台灣舉辦說明活動，並且實際展示此次揭曉新機，同時也確認台灣屆時推行的國際版本並不會搭載「小愛同學」數位助理服務，僅在中國版本提供。

(照片／ePrice提供)
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根據台灣小米方面說明，台灣地區預計最快在4月間就會引進國際版小米MIX 2S，並且將針對台灣地區通訊等使用需求進行調整，但也意味針對中國地區推行的「小愛同學」數位助理服務，將不會在國際版內提供，僅有中國版才會內建此項數位助理服務。

而會有這樣的安排，最主要與「小愛同學」與在地化應用綁定差異有關，例如目前與「小愛同學」整合的線上廣播、有聲書與音樂播放內容都是與中國地區在地服務合作，同時許多應用內容連結也是以中國境內提供服務為主，因此若要在台灣地區使用的話，勢必要針對台灣地區進行客製化，同時與在地內容業者談定合作。雖然目前「小愛同學」在台灣地區也能使用，但相關服務內容將會有地區性的差異，類似情況大概就跟將Google Home、Amazon Echo等數位喇叭帶到台灣地區依然可以使用，但應用服務若是涉及在地提供限制的話就無法正常使用。

至於台灣地區預計推行版本售價等細節，目前台灣小米尚未對外公布，但預期在價格會有相當競爭力表現。

小米MIX 2S實際外觀

(照片／ePrice提供)
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實際盒裝

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與先前推出版本比較

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小米小米手機數位助理

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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