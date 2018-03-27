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全陶瓷機身加無線快充 怪獸級硬體效能的小米MIX 2S登場

2018-03-27 17:35楊又肇

稍早於上海發表會中，小米正式揭曉旗下旗艦新機小米MIX 2S，除了延續先前強調以「一面藝術，一面科技」的想法製作，小米MIX2S更確定採用高達8GB記憶體與256GB儲存容量，並且率先其他中國廠商率先於手機產品導入Qualcomm Snapdragon 845處理器。

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除了首次選擇在北京以外地點舉辦新機發表會，小米此次推出的小米MIX 2S也確定維持過去系列機種採取陶瓷機身，以及由芬蘭設計博物館、德國慕尼克國際設計博物館、法國蓬皮杜藝術中心在內三大世界級博物館認同的設計語言打造，此次更採用全新全尺寸螢幕2.0形式設計、解析度達2160 x 1080的5.99吋LCD螢幕設計，最高亮度則可達585 nits。而由於進一步將螢幕顯示佔比放大，因此小米MIX 2S依然將視訊鏡頭放置在螢幕下方邊框。

硬體部分，小米MIX 2S成為第一款採用Qualcomm Snapdragon 845處理器的中國品牌手機，同時搭配8GB記憶體、256GB儲存容量，並且採對應6模43頻的全球通訊模式，支援雙卡雙4G雙VoLTE連接通話功能，雙卡隨意配都可享受高速上網，同時小米更36家銀行合作Mi Pay綁卡支付，並且支援12類公共運輸交通卡模擬，讓使用者可在60座城市模擬在地交通卡使用，另外也支援可將手機當做門禁卡使用的門卡模擬功能，手機本身更首次加入支援Qi規格、7.5W快速充電的無線充電功能。

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而在相機部分，小米MIX 2S同樣採用類似iPhone X的垂直排列雙鏡頭相機模組，其中採用Sony新款IMX363感光元件，對應1.4μm平均像素面積進光量，以及Dual Pixel雙像素對焦系統，並且透過降噪技術對應低光環境拍出更多細節影像效果。此外，相機拍攝功能也支援25種類型、206種拍攝場景優化，並且可在拍攝後續進行調整，同時支援拍照文字識別與即時翻譯等功能，以及對應動態光班及6種拍攝特效的人像拍攝模式。

另外，小米更在此次推出的小米MIX 2S導入先前與獵戶星空合作，並且應用在小米AI音箱的「小愛同學」數位助理服務，讓使用者能直接透過中文口語化指令進行互動，讓手機可藉由語意理解形式協助執行特定需求，例如尋找手機中特定日期照片，或是依照行事曆預定項目安排行程。

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在與Google進一步深入合作之下，小米MIX 2S也成為中國第一款導入ARCore技術應用的手機產品，並且與擴增實境遊戲《The Machines》、京東商城旗下AR實景購等應用服務合作，藉此對應更多手機未來應用模式。

小米MIX 2S預計在4月3日上午10點於小米商城、小米之家、有品、小米直供點、京東、天貓官方旗艦店、蘇甯易購、國美互聯網、唯品會、網易考拉、東方購物、小米授權體驗店、迪信通、樂語Brookstone，以及中國主要零售合作通路開放銷售，其中6GB記憶體+64GB儲存容量版本建議售價為人民幣3299元，6GB記憶體+128GB儲存容量版本建議售價為人民幣3599元

，而8GB記憶體+256GB儲存容量尊享版本建議售價則為人民幣3999元，至於同步推出的小米無線充電器建議售價則是人民幣99元。

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人民幣博物館

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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