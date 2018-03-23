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4萬飛了！ iPhone X才用4個月就烙印

2018-03-23 14:07聯合新聞網 綜合報導

網友貼出出現烙印現象的iPhone X照片。圖／取自《mobile 01》
網友貼出出現烙印現象的iPhone X照片。圖／取自《mobile 01》
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iPhone X 採用 OLED 螢幕顯示技術，疑似在極端的使用情況下，會出現螢幕烙印的情形。曾有媒體實測，正常使用510小時候，手機即會出現烙印現象。有網友在《mobile 01》發文表示自己的iPhone X使用4個月就出現烙印現象，崩潰喊「40000沒了」，貼文一出許多人為他感到心痛，然而也有網友質疑照片的真實性。

有網友在論壇《mobile 01》發文表示自己才使用iPhone X 4個月，螢幕竟然已經出現「烙印」現象，崩潰詢問保固期內是否能修理螢幕。有網友找出資料告知他蘋果並不保固「烙印」現象，但仍建議他應送修試試看。還有網友崩潰分享自己曾經因出現烙印而送修，修理後又出現烙印，讓他很痛心。

但有許多網友質疑照片的真實性，因為此網友貼出的照片顯示烙印了桌面，網友好奇「怎麼會停留桌面這麼久」、「在桌面待機會自動上鎖吧」，質疑是假照片或可能是展示機，要求此網友貼出送修證據證明，同時希望他能分享蘋果處理後續。

OLED螢幕顯示技術使iPhone X可以更薄、對比更高、顏色更銳利，但蘋果官方網站也聲明此技術會造成「螢幕烙印」的現象，烙印是OLED螢幕必然會出現的老化現象，而 iPhone X 採用的技術已經是業界 OLED 螢幕中最能防止烙印現象的，但仍會有烙印現象出現。不過媒體測試的時間是在「同一畫面」、「最高亮度」、「連續使用」等嚴苛環境下才造成，一般使用者應該不會用這麼極端的方式使用手機。

iPhoneOLED蘋果
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