終於等到！Google正式宣布Pixel手機將在台灣上市

Google今日在台灣舉辦「Google智慧台灣計畫」發表會，會中除了宣布一系列在台投資計畫之外，Google台灣也正式表示Google Pixel系列手機也會在台上市。

Google Pixel系列一直是全球Android使用者熱愛的機種之一，不過過往發表的Pixel和Pixel2兩代機種僅在美國與歐洲部份國家上市，台灣想購入Pixel手機的話不是要自己飛國外一趟，就是得請代購幫忙。

目前Google Pixel手機最新的版本應該是Pixel2售價為649美元、Pixel2XL售價為849美元，相機功能在去年10月還得到DxOMark98分得超高分評價。

不過Google今日在Google智慧台灣計畫上，Google台灣行銷副總經理利啟正再次宣布Pixel手機將會在台販售，讓台灣成為少數販售Pixel手機的國家。至於會是哪些Pixel產品則是要等到Google發表會宣佈，猜測應該是下一代Pixel3手機才會在台開賣。

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Google Pixelbook（Google筆電重現江湖，4合1變形12.3吋Pixelbook美金999元起跳）。 圖／T客邦 分享 facebook

Google Pixel Buds 翻譯耳機（跟著 Pixel 2 一起現身的超智慧小耳機 Pixel Buds 以及 Google Clips 小相機） 圖／T客邦 分享 facebook

除了宣布Pixel手機會在台登場之外，Google再次重申台灣科技產業已在Google的Android行動平台與Chrome作業系統兩大全球軟體生態系扮演重要的策略角色。

特別是在和HTC合作納入Pixel手機團隊後，台灣將成為Google亞太區最大研發基地，Google將持續深化台灣OEM/ODM合作夥伴關係，將範疇擴展到汽車、穿戴型裝置、電視、居家產品等領域。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》