iPhone搜尋「ㄇ─ㄢ」 Siri竟跳出色情網站

2018-03-21 13:03 聯合新聞網 綜合報導



網友發現輸入「ㄇㄧㄢ」後會自動跳出色情網站建議。圖／截自PTT 分享 facebook

由於蘋果手機內建的Siri能協助使用者處理各種大小事，是許多消費者選用蘋果手機的主因。有網友在使用手機時，欲使用Siri查詢「面速力達母蓋子上的護士是誰」時，才打了注音「ㄇㄧㄢ」，Siri的建議網站竟跳出色情網站，讓他傻眼至PTT發文分享。

有網友日前突然一時興起，透過Siri想要查詢「面速力達母蓋子上面的小護士是誰」，豈料才輸入注音「ㄇㄧㄢ」而已，Siri的建議搜尋立即跳出色情網站，讓他又傻眼又疑惑，「我應該沒有用手機看過奇怪的網站啊」。

後來原po不死心，向女性友人借了手機查詢，表示認為女性友人會看色情網站的機率應該非常低，然而測試後她的手機也出現一樣的建議網站，於是他上PTT發文請教其他網友是否大家的手機都會出現一樣狀況。

貼文一出，許多網友紛紛好奇實測，有人表示自己手機也會跳出色情網站，也有人不會，開玩笑的留言「是不是你教壞你家Siri？」、「不然你以為iPhone為什麼賣那麼好？」

由於Siri會根據使用者偏好或大量使用者所建立的大數據而跳出不同的建議搜索，推測可能許多人打了「ㄇㄧㄢ」後會接著輸入「免費」，因此Siri將其連接至免費色情網站。