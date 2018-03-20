親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

陳師孟要諷扁舞台劇者道歉 孫大千：當自己是神？

聯想揭曉「首款區塊鏈手機」S5 同步推出入門機種K5系列

2018-03-20 21:40楊又肇

在OPPO、vivo、華為與小米接連在近期內揭曉新機，甚至月底前還有幾款新機準備推出情況下，聯想也在今日 (3/20)於北京舉辦活動上揭曉旗下新款聯想品牌新機S5，同時強調藉由手機提供Z空間與安全支付功能，標榜S5將是聯想第一款採用區塊鏈技術手機。

分享

而如先前透露消息，聯想S5確定採用Qualcomm Snapdragon 625處理器、5.65吋、解析度為2160 xx 1080的18:9顯示螢幕、3mm厚度機身設計，並且採用雙1300萬畫素鏡頭主相機，以及1600萬畫素視訊鏡頭，並且在ZUI 4.0作業系統內提供遊戲助手4.0、長效充電功能，以及對應Z空間、安全支付功能，藉此標榜手機對應區塊鏈技術應用。

聯想S5預計從即日起開放預購，將在3月23日起於聯想官網、天貓、京東、蘇寧、天禧傳奇等通路開放銷售，其中3GB記憶體、32GB儲存容量版本將以人民幣999元銷售，4GB記憶體、64GB儲存容量版本將以人民幣1199元銷售，而4GB記憶體、128GB儲存容量版本將以人民幣1499元銷售。

分享

另外，聯想在此次發表會更同步揭曉新款K5，以及K5 Play兩款新機，其中K5同樣採用5.65吋、解析度為2160 xx 1080的18:9顯示螢幕，但處理器則採用聯發科MTK 6750規格，並且採用前後玻璃鏡面機身設計、搭載1300萬畫素+500萬畫素雙鏡頭主相機，以及800萬畫素視訊鏡頭，指紋辨識鏡頭同樣位於機身背面。

K5分別提供2GB記憶體、16GB儲存容量版本，以及3GB記憶體、32GB儲存容量版本，同時更推出4GB記憶體、32GB儲存容量版本，或是4GB記憶體、64GB儲存容量版本，建議售價則從人民幣899元起跳，同樣從即日起開放預購，但上市時間則要等到4月10日。

而K5 Play則採用Qualcomm Snapdragon 430規格、塑膠機身，螢幕解析度僅為720P，但仍維持5.65吋規格，主相機則採用1300萬畫素與200萬畫素規格組合，視訊鏡頭同樣為800萬畫素，並且從即日起開放預購，預計4月17日開放銷售，建議售價則從人民幣699元起跳。

除了手機之外，聯想更同步推出採用藍寶石玻璃防護的智慧手錶Watch 9，對應長達24小時的健康記錄與防水功能，預計3月23日起於中國市場銷售，建議售價為人民幣129元，另外也推出型號為DP-20的石墨烯動圈陶瓷雙單元Hi-Fi耳機，建議售價為人民幣39元。

分享

分享

分享

分享

區塊鏈技術聯想智慧手錶手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Desire 12正式揭曉 HTC首款採用全尺寸螢幕設計的中階機種

2018-03-20 19:24

華為P20 Lite以「Nova 3e」之名在陸開放預購 3/27再揭更多細節

2018-03-20 19:23

遠傳春遊電影節 月付599元起4.5G上網吃到飽

2018-03-20 17:43

3D感測技術競賽 蘋果靠強大財力領先對手兩年

2018-03-20 14:48

vivo X21烏鎮亮相 正面幾乎與iPhone X一模一樣…

2018-03-20 08:03

財經觀點／AI智慧手機 沒有悲觀的理由

2018-03-20 00:14

延長iPhone使用時間、降低對外仰賴 傳蘋果將自行量產顯示面板

2018-03-19 20:29

OPPO R15系列正式亮相 採用「瀏海」造型螢幕、雙處理器規格

2018-03-19 20:25

三星S9虛擬人偶 加了米奇、米妮

2018-03-19 19:10

後智慧機時代 OPPO拚四方向突圍

2018-03-19 18:40

iPhone防水升級 傳蘋果在材質下苦心

2018-03-19 11:25

發表前開箱！ 華為「瀏海」頭P20 Lite實機亮相

2018-03-19 10:44

HTC新旗艦手機傳延至5月初亮相 僅推大尺寸HTC U12+

2018-03-17 19:16

米奇、米妮的AR表情符號登上Galaxy S9 艾莎公主再等等…

2018-03-17 19:14

自拍也可「隆鼻」微整型！紅米Note 5台灣特規版即將上市

2018-03-17 06:45

小米員工愛用iPhone 雷軍認：蘋果依然世界最棒

2018-03-16 11:51

三星在美升級旗艦手機保修服務 螢幕碎裂可當日完修

2018-03-16 08:35

OPPO R15將加入全新3D人像打光功能 藉由人工智慧讓自拍更美

2018-03-16 08:35

P20 Lite外型、規格遭曝光 中國版將以Nova 3e為稱、3/20揭曉

2018-03-16 08:33

非蘋新機開戰 相機較勁

2018-03-16 00:02

華碩年度代言人選 孔劉呼聲高

2018-03-16 00:02

華碩今年手機代言人最快4月揭曉 孔劉蟬聯呼聲高

2018-03-15 19:21

影／華碩推超廣角新手機　實測效果是？

2018-03-15 18:54

動漫迷注意！美圖M8s推七龍珠、哆啦A夢限量特別版

2018-03-15 16:44

開箱／華碩強調針對網美、直播族打造的四鏡頭手機ZenFone 5Q

2018-03-15 15:48

針對自拍、直播打造 華碩四鏡頭、全螢幕手機ZenFone 5Q即日起登台

2018-03-15 15:41

華碩ZenFone 5Q在台首發 爭台灣龍頭

2018-03-15 14:50

犀牛盾全新保護殼 讓Galaxy S9也能使用外掛擴充鏡頭

2018-03-15 10:18

手機鏡頭寫故事 三星拍進攝影展

2018-03-15 10:17

iPhone主按鍵 傳液態金屬冒出頭

2018-03-15 10:11

三星旗艦機S9+相機升級 毛利率不如蘋果

2018-03-15 09:05

台灣大攻影音商機 推「0元專區」

2018-03-14 14:39

宏達電搞砸了？彭博作家：忽視消費者偏好

2018-03-14 11:11

iPhone大尺寸可期 出貨成長看穩健

2018-03-14 08:55

吳永誠／是跟風還是潮流？ 談手機的瀏海造型

2018-03-14 00:31

索尼推新機 今年要挑戰娛樂極限

2018-03-13 19:56

台灣名列首發！Sony XZ2限量預購3月15日開跑

2018-03-13 18:36

Sony Xperia XZ2亮相

2018-03-13 14:31

2018智慧機市場 日韓陸各領風騷

2018-03-13 14:31
看更多

熱門文章

臉書個資遭濫用 法律管不到但有四招自保

2018-03-20 09:23

vivo X21烏鎮亮相 正面幾乎與iPhone X一模一樣…

2018-03-20 08:03

玩過《地鐵跑酷》嗎？Google Play第一個下載量破10億的遊戲

2018-03-20 07:24

助失智患者認親友 14歲華裔少女設計app比爾蓋茲也關注

2018-03-20 15:27

陸網軍來襲 海外社群「台灣人在歐洲」注音文抗敵

2018-03-20 19:41

超值大螢幕手機HTC Desire 12系列亮相

2018-03-20 17:29

財經觀點／AI智慧手機 沒有悲觀的理由

2018-03-20 00:14

Desire 12正式揭曉 HTC首款採用全尺寸螢幕設計的中階機種

2018-03-20 19:24

臉書個資遭盜用 專家：心理測驗、占卜遊戲別亂點

2018-03-20 12:21

新顯示卡將至？讓遊戲表現更好的NVIDIA RTX即時光影追蹤技術揭曉

2018-03-20 11:22

3D感測技術競賽 蘋果靠強大財力領先對手兩年

2018-03-20 14:48

宏達電高階VR 2.5萬有找

2018-03-20 00:55

藉記憶體生產線增加產能 三星計畫在影像感光元件市場超越Sony

2018-03-20 08:26

通吃入門、高階市場 HMD Global計畫今年底成為印度前五大手機品牌

2018-03-20 08:25

揭曉R15系列之餘 OPPO宣布優化微信流暢度、打造AR開發平台

2018-03-20 08:23

好萊塢大片...最佳VR代言

2018-03-20 00:56

跨平台 穿戴式 台灣行動支付新體驗

2018-03-19 23:41

一級玩家月底上映 宏達電Vive當神隊友

2018-03-20 11:30

LG首間旗艦店 落腳新北中和

2018-03-20 14:36

日韓賞櫻季開跑 出國上網方案最低百元有找

2018-03-20 11:44

臉書個資遭大規模擷取 歐盟要求臉書說明

2018-03-19 23:04

Google Pay終於加入支援數位交通票卡 率先與拉斯維加斯單軌電車合作

2018-03-20 11:19

華為P20 Lite以「Nova 3e」之名在陸開放預購 3/27再揭更多細節

2018-03-20 19:23

遠傳春遊電影節 月付599元起4.5G上網吃到飽

2018-03-20 17:43

印度陸軍：中國駭客欲入侵WhatsApp

2018-03-19 23:09

HTC VIVE Pro預購開跑 售價2萬5、舊版再降價

2018-03-20 18:11

歪風！8成手遊 不公布隨機轉蛋開箱機率

2018-03-20 14:39

宏達電推出中階機Desire 12系列

2018-03-20 18:52

台北國際電腦展創新設計獎 增4特別獎

2018-03-20 14:07

聯想揭曉「首款區塊鏈手機」S5 同步推出入門機種K5系列

2018-03-20 21:40

LINE LIVE直播平台進軍台灣 互動性更高

2018-03-20 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top