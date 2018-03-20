聯想揭曉「首款區塊鏈手機」S5 同步推出入門機種K5系列

在OPPO、vivo、華為與小米接連在近期內揭曉新機，甚至月底前還有幾款新機準備推出情況下，聯想也在今日 (3/20)於北京舉辦活動上揭曉旗下新款聯想品牌新機S5，同時強調藉由手機提供Z空間與安全支付功能，標榜S5將是聯想第一款採用區塊鏈技術手機。

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而如先前透露消息，聯想S5確定採用Qualcomm Snapdragon 625處理器、5.65吋、解析度為2160 xx 1080的18:9顯示螢幕、3mm厚度機身設計，並且採用雙1300萬畫素鏡頭主相機，以及1600萬畫素視訊鏡頭，並且在ZUI 4.0作業系統內提供遊戲助手4.0、長效充電功能，以及對應Z空間、安全支付功能，藉此標榜手機對應區塊鏈技術應用。

聯想S5預計從即日起開放預購，將在3月23日起於聯想官網、天貓、京東、蘇寧、天禧傳奇等通路開放銷售，其中3GB記憶體、32GB儲存容量版本將以人民幣999元銷售，4GB記憶體、64GB儲存容量版本將以人民幣1199元銷售，而4GB記憶體、128GB儲存容量版本將以人民幣1499元銷售。

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另外，聯想在此次發表會更同步揭曉新款K5，以及K5 Play兩款新機，其中K5同樣採用5.65吋、解析度為2160 xx 1080的18:9顯示螢幕，但處理器則採用聯發科MTK 6750規格，並且採用前後玻璃鏡面機身設計、搭載1300萬畫素+500萬畫素雙鏡頭主相機，以及800萬畫素視訊鏡頭，指紋辨識鏡頭同樣位於機身背面。

K5分別提供2GB記憶體、16GB儲存容量版本，以及3GB記憶體、32GB儲存容量版本，同時更推出4GB記憶體、32GB儲存容量版本，或是4GB記憶體、64GB儲存容量版本，建議售價則從人民幣899元起跳，同樣從即日起開放預購，但上市時間則要等到4月10日。

而K5 Play則採用Qualcomm Snapdragon 430規格、塑膠機身，螢幕解析度僅為720P，但仍維持5.65吋規格，主相機則採用1300萬畫素與200萬畫素規格組合，視訊鏡頭同樣為800萬畫素，並且從即日起開放預購，預計4月17日開放銷售，建議售價則從人民幣699元起跳。

除了手機之外，聯想更同步推出採用藍寶石玻璃防護的智慧手錶Watch 9，對應長達24小時的健康記錄與防水功能，預計3月23日起於中國市場銷售，建議售價為人民幣129元，另外也推出型號為DP-20的石墨烯動圈陶瓷雙單元Hi-Fi耳機，建議售價為人民幣39元。

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