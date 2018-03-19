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延長iPhone使用時間、降低對外仰賴 傳蘋果將自行量產顯示面板

2018-03-19 20:29楊又肇

過去蘋果主要仰賴LG Display在內廠商供應裝置所需顯示面板，但根據彭博新聞報導指出，蘋果可能藉由2014年收購的micro LED技術公司LuxVue研發資源，預期未來將會應用在新款iPhone或Apple Watch產品。

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除了三星確定今年8月將正式推出CES 2018期間揭曉的micro LED可拼接電視螢幕The Wall系列，蘋果早在2014年間便收購投入micro LED技術研發的LuxVue，意味蘋果未來將可能進一步擺脫螢幕面板仰賴LG Display在內廠商的情況，並且藉由micro LED面板超低耗電特性讓iPhone、Apple Watch能有更長電池使用時間。

不過，由於micro LED生產流程較為複雜，因此即便大量投入研發資源的三星也要等到今年8月才能順利量產，因此蘋果要將自有micro LED面板應用在旗下產品，似乎還要再等一些時間。而若順利導入micro LED面板，意味蘋果將進一步降低螢幕面板仰賴他人的情況，尤其在市場需求較大的iPhone、Apple Watch產能不會因為零件供應造成影響。

而相關消息指出，蘋果內部已經開始測試採用micro LED面板的Apple Watch，並且採用代號「T159」稱呼此項試做產品，但蘋果並未對此說法做任何回應。

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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