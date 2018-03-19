三星S9虛擬人偶 加了米奇、米妮

2018-03-19 19:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



三星今天宣布，與迪士尼攜手合作，將迪士尼卡通人物，化身為Galaxy S9／S9+中虛擬人偶動態表情貼圖。即日起，Galaxy S9／S9+的使用者可直接透過手機，建立米奇和米妮的個人化訊息。這是迪士尼人物首次現身擴增實境舞台，接下來還有多個迪士尼影片主角也將陸續登場，包括《超人特攻隊》、《動物方城市》和《冰雪奇緣》等。

迪士尼消費產品暨互動式媒體應用程式副總裁John Love表示，藉由迪士尼角色和故事躍身全新的數位平台，將為全球消費者們創造日常且隨處可擁有的迪士尼體驗，並吸引全新一代的粉絲。迪士尼虛擬人偶為Galaxy S9／S9+提供創新的內容，讓訊息傳遞充滿歡樂氣息。

三星電子行銷長暨執行副總裁李永熙（Younghee Lee）指出，人們一天傳送超過60億個表情符號，三星開發虛擬人偶的目標，在於打造一個有趣、令人驚喜的溝通方式，將動畫圖像融入日常生活的嶄新方法。史上最受歡迎卡通人物的創造者迪士尼，無疑是三星的最佳合作夥伴。

即日起Galaxy S9／S9+手機使用者可以透過相機中的虛擬人偶功能，下載一系列的迪士尼卡通人物。