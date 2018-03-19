OPPO R15系列正式亮相 採用「瀏海」造型螢幕、雙處理器規格

日前由OPPO自行公布R15系列新機代言人、具體特色與設計之後，OPPO也正式將新機實際上市售價與完整細節公布，確定導入先前已經取得不少專利設計的「瀏海」造型螢幕，同時也確定在一般版採用聯發科稍早在MWC 2018期間接小的Helio P60處理器，而夢境版則確定採用Qualcomm Snapdragon 660處理器，兩者均首發採用Sony新款1/2.6吋、1600萬畫素、支援60fps拍攝的IMX519感光元件。

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如同先前透露消息，OPPO R15趕在3月31日的對外發表會前正式公布具體上市資訊與硬體細節，其中雖然採用類似iPhone X的「瀏海」造型螢幕，但從先前OPPO早已在中國地區申請註冊多種「瀏海」造型螢幕設計，並且巧妙地避開蘋果技術專利規範細節，因此嚴格算起來並未侵害蘋果技術專利 (只是換個想法，OPPO也將因此無法在美國市場銷售R15系列機種，但發展美國市場也並非OPPO當前目標就是了…)。

而選在3月31日的北京發表會前，率先公布新機具體細節，其實也頗符合OPPO過往新機發表模式，強調先讓線上社群、粉絲等目標族群擴大討論，發表會活動多半用於炒熱新機上市氣氛，並且進一步與用戶族群有更具體互動。

此次推出的OPPO R15，如同先前說法區分一般版與夢境版，兩者均採用「瀏海」造型設計的6.28吋AMOLED螢幕，解析度則為2280 x 1080，並且採用19:9顯示比例，分別採用6GB記憶體與128GB儲存容量，主要差別則在於一般版採用聯發科Helio P60處理器、1600萬畫素 (f/1.7)與500萬畫素 (f/2.2)的主相機組合，電池容量則是3450mAh，而夢境版則採用Qualcomm Snapdragon 660處理器，採用1600萬畫素 (f/1.7)與2000萬畫素 (f/1.7)的主相機組合，電池容量為3400mAh。

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另外，由於搭載處理器規格差異，因此一般版的R15採用藍牙版本為4.2，夢境版則是5.0版本。顏色部分，一般版的R15區分白色、紅色與漸變紫色三款配色，並且採用玻璃背蓋設計，而夢境版同樣藉由玻璃覆蓋保護，但僅提供漸變紅色設計款式，另外則提供採用陶瓷材質背蓋設計的黑色款式。

除了藉由Sony 1/2.6吋IMX519 CMOS感光元件提昇拍攝效果，OPPO R15系列更加入人工智慧技術應用的物件、場景識別，同時也支援HDR拍攝效果，並且如先前預告加入各類人像拍攝光線模式，藉此強化人像拍攝效果。而機身底部依然維持搭載3.5mm耳機孔，以及micro USB連接埠，似乎尚未計畫改為USB Type-C規格。

建議售價部分，一般版R15將以人民幣2999元價格上市，夢境版售價則為人民幣3299元，而夢境版陶瓷黑款則將以人民幣3499元價格上市，預計從即日起開放預購，同時將在4月1日率先於中國市場銷售，預計在3月31日發表會活動將會有更具體消息公布。

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