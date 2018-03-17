自拍也可「隆鼻」微整型！紅米Note 5台灣特規版即將上市

稍早在北京發表活動中，小米確定將在中國市場推出紅米Note 5，基本上與先前在印度市場首發的紅米Note 5 Pro一樣採用18:9顯示比例的全尺寸螢幕，搭配金屬機身設計，同時採用與iPhone X相同的垂直排列雙鏡頭主相機模組，而通訊功能自然針對中國市場進行優化。

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硬體規格部分，紅米Note 5確定採用Qualcomm Snapdragon 636處理器、解析度達2160 x 1080的5.99吋螢幕，相機則是採用1200萬畫素與500萬畫素組合 (後者主要用於協助捕捉景深資訊)，並且支援雙相位對焦系統，視訊鏡頭則採用1300萬畫素規格，並且搭載方便自拍使用的柔光補光燈，同樣也加入人臉辨識解鎖功能，以及強調藉由人工智慧演算優化的人像拍攝功能，甚至能進一步識別人臉輪廓後，藉由人工智慧演算法進行「隆鼻」等 數位手術 美顏特效處理。其他則包含採用4000mAh電池容量，指紋辨識器則同樣放置機身背面。

至於在中國地區推行版本將區分3GB記憶體與32GB儲存容量、4GB記憶體搭配64GB儲存容量版本，另外也將推出6GB記憶體搭配64GB儲存容量版本，建議售價則分別為人民幣1099元、1399元與1699元，分別提供黑色、金色、藍色與粉色四種配色，預計在3月20日於中國市場推出，出貨盒裝內將額外附贈原廠提供透明塑膠保護殼。

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而台灣地區稍早也由台灣小米總經理李佳峰證實將在台灣市場推出全頻段規格的紅米Note 5，並且加入雙4G雙卡雙待設計，對於需要透過兩張SIM卡切換不同上網資費，或是必須往來兩地的使用者相當便利。不過，李佳峰並未透露台灣版紅米Note 5實際在台上市時間，但強調將會儘快上市銷售，或許近期內就會有具體消息。

此外，小米除透露在去年第四季於全球市場銷量重回第四位排名，僅次蘋果、三星與華為，同時在中國市場更逆勢成長57.6%，更比同樣維持正向成長的華為有更明顯成長幅度，而在此次於中國市場推出紅米Note 5之前，率先以紅米Note 5 Pro名稱在印度市場銷售版本更是在3分鐘內完成銷售30萬台的紀錄。

除了此次推出的紅米Note 5，小米接下來更計畫在3月27日揭曉傳聞中的小米MIX 2S，以及今年準備推出的小米手機7。