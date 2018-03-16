P20 Lite外型、規格遭曝光 中國版將以Nova 3e為稱、3/20揭曉

稍早已經隨著華為P20系列機種曝光外型設計的P20 Lite，稍早更在波蘭零售商網站中曝光實際身形，確定將採用類似iPhone X的「瀏海」造型螢幕，以及垂直排列的雙主鏡頭模組，而指紋辨識則位於機身背面。

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此外，就相關消息指出，華為P20 Lite在中國市場將以Nova 3e為稱，而非比照過往採青春版命名方式，預期將會在3月20日於北京率先揭曉，其後才會在3月27日於法國巴黎與P20系列一同亮相。

而就硬體規格部分，P20 Lite將採用5.84吋全尺寸LCD，解析度為2280 × 1080，並且採19:9顯示比例規格，處理器則是Kirin 659 (但也有可能採用Kirin 670)，分別配置4GB記憶體與64GB儲存容量，電池容量則為3000mAh，支援18W電池快充技術。至於相機規格部分，P20 Lite採用的雙主鏡頭並非徠卡認證規格，預期採用雙1600萬畫素規格配置，以及同樣為1600萬畫素規格的視訊鏡頭，而相關消息指出中國推行的Nova 3e搭載視訊鏡頭將升級為2400萬畫素規格。

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在預計於巴黎揭曉的P20系列部分，相關消息也指出此次推行新機都將搭載「瀏海」造型的全尺寸螢幕，同時機身也維持在正面下方，以及機身背面搭載指紋辨識器，而僅有P20 Lite將保留傳統3.5mm耳機孔與背後指紋辨識器設計，包含P20、P20 Pro都將以數位音訊輸出使用為主。

至於機身顏色部分，P20系列至少將包含黑色、藍色兩款配色，預期將比照P10推出更多色彩版本。至於在鏡頭配置部分，包含P20、P20 Lite都將採用雙鏡頭設計，其中P20預期仍維持採用徠卡認證設計的鏡頭規格，而P20 Pro則將在既有雙鏡頭模組額外增加一組獨立鏡頭，其中畫素規格將可能為1800萬畫素，但目前還無法確定實際用途，有可能用於遠焦影響捕捉。

另外，相關消息指出P20相機預計採用光圈設計規格為f/1.6，而P20 Pro則可對應f/1.6-f/2.4光圈可變設計，但不確定是否將採用與三星Galaxy S9相同設計，同時P20 Pro更將藉由硬體加速方式強化人臉識別效果，進而彌補一般透過軟體運算比對識別效率較慢，同時安全效果較低的問題。