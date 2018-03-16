OPPO R15將加入全新3D人像打光功能 藉由人工智慧讓自拍更美

除了確定將揭曉新機OPPO R15，以及OPPO R15夢鏡版，OPPO稍早更宣布將以人工智慧技術讓人像拍攝與美顏效果更加自然，同時更確認將藉由全新3D人像打光功能讓拍攝影像有不同風格。

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如同蘋果在iPhone X、iPhone 8 Plus加入不同打光效果的人像光線模式，OPPO此次也計畫在OPPO R15內加入包含輪廓光、影調光、膠片光、雙色光等3D人像打光功能，藉此讓使用者能在相機拍攝過程以不同光效情境取景

而在此次推出新機裡，OPPO同樣標榜將以人工智慧技術讓美顏自拍、人像拍攝時的景深效果變得更加自然，讓使用者能更輕易地拍出美麗影像或自拍相片。

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在此之前，OPPO已經確定邀請藝人王俊凱、陳偉霆拍攝廣告，並且證實OPPO R15正面採用帶有「瀏海」的全尺寸螢幕設計，以及在背後維持雙鏡頭設計外，更進一步透露新機將提供星空紫、雪盈白與熱力紅三款配色。

至於硬體部分，OPPO R15將搭載19:9顯示比例、6.28吋的Super-V Display超視野全螢幕，解析度則為2280 x 1080，而螢幕佔比則達90%，硬體規格則包含採用6GB記憶體、128GB儲存容量，以及1600萬畫素+500萬畫素雙鏡頭主相機，以及2000萬畫素視訊鏡頭，電池容量則為3365mAh，預計搭載基於Android 8.1的客製化作業系統。另外，處理器規格部分將區分採用聯發科與Qualcomm處理器兩種版本，其中聯發科處理器將採用稍早揭曉的Helio P60。