三星在美升級旗艦手機保修服務 螢幕碎裂可當日完修

隨著Galaxy S9系列準備在全球地區上市銷售，三星稍早也宣布在美國地區與uBreakiFix合作，預計在美國境內超過300間uBreakiFix門市提供螢幕碎裂當日修復服務，藉此提昇Samsung Care保修服務。

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此項服務主要是針對目前螢幕尺寸持續增加，同時越來越多採用全尺寸螢幕設計，難免更容易在手機不慎滑落造成螢幕碎裂情況所設計，尤其三星從去年開始於Galaxy S8系列、Galaxy Note 8，以及今年推出的Galaxy S9系列均導入Infinity Display全尺寸螢幕規格，因此三星期望藉由此項服務讓使用者手機發生意外時，能在最短時間內完成修復。

除了針對Galaxy S9系列提供此項服務，包含Galaxy S8系列、Galaxy S7系列、Galaxy S6系列，以及Galaxy Note 8與Galaxy Note 5也能藉由新版Samsung Care獲得此項保修服務。

而在螢幕之外，新版Samsung Care也涵蓋提供USB連接埠、相機鏡頭、電池等零件損壞同樣可獲得當日修復服務，其中像是浸水損壞情況，最快約可在2小時間完修，避免手機損傷造成日常生活上的不便。同時三星也強調所有修復過程均由認證人員執行，並且使用三星原廠認證零件。