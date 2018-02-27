世界行動通訊大會登場

2018-02-27 02:40 聯合報 法新社



業者示範以手機控制自行車智慧鎖。 法新社 分享 facebook 全球科技盛事世界行動通訊大會（MWC）廿六日在西班牙巴塞隆納登場，圖為業者示範以手機控制自行車智慧鎖。