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世界行動通訊大會登場

2018-02-27 02:40聯合報 法新社

業者示範以手機控制自行車智慧鎖。 法新社
業者示範以手機控制自行車智慧鎖。 法新社
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全球科技盛事世界行動通訊大會（MWC）廿六日在西班牙巴塞隆納登場，圖為業者示範以手機控制自行車智慧鎖。

一名男子在MWC操作有擴增實境（AR）功能的智慧眼鏡。

一名男子在MWC操作AR功能智慧眼鏡。 法新社
一名男子在MWC操作AR功能智慧眼鏡。 法新社
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自行車擴增實境西班牙

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