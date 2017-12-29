iPhone換電池大降價 台灣官網報價890元

2017-12-29 13:15 中央社 台北29日電



圖為iPhone 8 Plus。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

蘋果公司（Apple）變更iOS軟體導致舊款iPhone降速以延長電池壽命的做法引起爭議，蘋果台灣官網今天公布，iPhone 6或後續機種更換已過保固期的電池價格，調降到新台幣890元。

Apple為需要更換電池的iPhone 6或後續機種使用者，降低更換已過保固期的iPhone電池價格，從新台幣2590元降為890元，降價1700元，將自2018年1月底至12月，於全球同步進行。詳細優惠資訊將在近期於蘋果台灣官網公布。

在2018年初，蘋果也將發布一項iOS軟體更新，其中的新功能可為使用者更清楚顯示iPhone電池的健康狀態，讓使用者可以自己看到電池的狀態是否影響效能。

蘋果今天在台灣官網說明，一直以來，蘋果都希望顧客手中的iPhone能被用得越久越好；蘋果自豪於人人皆知蘋果產品堅固耐用，且產品的性能價值比其他品牌的產品更經得起時間考驗。

官網指出，關於蘋果對配備舊款電池的iPhone在效能表現的處理，以及過程中的溝通方式，蘋果一直在聽取各方顧客的意見；有些顧客因此對蘋果表示失望，蘋果為此表達誠摯的歉意，並強調這次的事件存在諸多誤解，希望澄清誤會，讓使用者了解蘋果正在做出的一些改變。

蘋果特別強調，蘋果從未、也絕對不會以任何方式，故意縮短任何蘋果產品的使用年限，或故意降低使用者體驗來促使顧客升級產品；一直以來，蘋果的目標就是要創造顧客喜愛的產品，而讓iPhone的使用年限盡可能延長，正是其中重要的一環。