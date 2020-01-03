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即將開放試玩下載？ 《Final Fantasy VII 重製版》長時間試玩影片曝光

2020-01-03 11:35楊又肇

YouTube頻道MTgamePlayerNr4稍早釋出長達半小時左右的遊戲試玩內容，似乎顯示《Final Fantasy VII 重製版首波公開試玩內容即將釋出。

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試玩內容從一開始的開場動畫帶入，到主角Cloud與反神羅體系的雪崩組織 (Avalanche)闖入一號魔晄爐，過程中可以看見實際操作的Cloud動作表現，以及戰鬥畫面呈現，都與早期製作內容明顯不同，質感也更貼近後期電影製作質感。

《Final Fantasy VII 重製版》預計在2020年3月3日於PlayStation 4平台獨佔推出，直到2021年3月3日之後才會開放在其他平台發行。

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遊戲本身是基於1997年於PlayStation平台推行的《Final Fantasy VII》進行重製，除了進一步深入《Final Fantasy VII》世界觀，並且以角色、場景重製形式呈現，另外也將加入全新遊玩體驗。

此外，首波預計發行的遊戲內容將詮釋克勞德一行人在魔晄都市「米德加」的冒險故事，之後預計會以多章節方式詮釋《Final Fantasy VII》完整故事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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