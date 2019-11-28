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誰才是頂尖高玩？《娛百凹嗚狼人殺》人氣玩家天黑請閉眼

2019-11-28 15:25DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

天黑請閉眼

《娛樂百分百》的熱門單元「凹嗚狼人殺」近期帶起一股「追狼」熱潮，把益智桌遊延變成電視上的真人版鬥智，讓藝人在棚內尬邏輯、互相鬥智，呈現各式各樣的真實反應，在YouTube衝破百萬點閱之外，有時還有不少藝人因為單元考驗邏輯思考太過燒腦，直接在錄影現場徹底暴走崩潰！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來看看參加狼人殺錄影的藝人中，誰是網友心目中最懂玩的高級玩家！

image source:fb/娛樂百分百

凹嗚

第10名：紀卜心

紀卜心是觀眾公認的「最強女高玩」，雖然年紀輕輕，但是隱藏在可愛的外表下是堅強的實力！很難摸透她到底是不是狼人，即使玩好人的時候她的表現也十分穩定，不少網友認為她是狼人殺實力型玩家，還稱她為「女版陳零九」，雖然沒有什麼花俏怪招和特別套路，但她穩健的判斷和可靠感可是獨一無二的。

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image source:fb/娛樂百分百

第9名：毛弟/邱宇辰

毛弟算是前期數一數二的高玩，也是很早就會玩「悍跳狼」、「狼咬狼」這種複雜的玩法的玩家，因為他敢玩不怕罵，再加上娛樂效果十足，讓觀眾有種「看他玩很有趣」的滿足感，尤其他還會給新來的玩家不同的遊戲體驗，算是為整個遊戲的精采度加分的成員，不過有網友犀利的指出感覺他最近的表現有點撞牆。

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image source:fb/娛樂百分百

第8名：婁峻碩

根據死忠的網友們分析，婁峻碩在狼人殺的表現始終蠻穩定，雖然偶爾不小心會出包，但如果有給力的隊友為他撐腰，基本上婁峻碩的裸點和狼坑都相當精準，不必太過擔心。而且他頗有領導帶隊的魅力，可以說是「避開豬隊友，勝利跟著有」。

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image source:fb/娛樂百分百

第7名：小賴 賴晏駒

﻿不知為何老是擔任「平民」的小賴，被網友認定是「很重要的平民」，雖然看起來搞笑的他，讓大家在輕鬆的氣氛下進行遊戲，都不會特別把他當成高難度的對手，可是潛意識裡又會感受他的威脅性，像是隱藏在高玩後的默默ACE卡，經常是整場遊戲中善用邏輯抓狼，幫助好人陣營獲勝的角色（雖然還是好笑成份居多XD）。

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第6名：黃偉晉

剛剛當兵回來的偉晉大大，在狼人殺的表現就是走超級誇張、無比浮誇的路線，根本就是凹嗚的「究極效果王」，近期的表現也是越來越亮眼，經常是三狼全中，讓網友稱讚不已，基本上黃偉晉、邱鋒澤、陳零九可說是《娛百》本單元的超級收視保證啊！

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image source:fb/娛樂百分百

第5名：梁以辰

不少網友盛讚梁以辰就是狼人殺戰局中的美麗+智慧的存在，有種湖中女神的感覺～不只美、邏輯還很清楚，更厲害的是很有效果，氣勢驚人！不管是好人還是狼人，交給梁以辰都玩得很好，最經典的一戰就是狼假跳預言家，把羅志祥騙到暈頭轉向，簡直就是嗆紅小辣椒，美人打天下！

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image source:fb/娛樂百分百

第4名：邱鋒澤

鬼靈精怪的邱鋒澤，真的很會玩一些沒有人試過的套路，屬於創意十足的「調皮系玩家」！許多跟他玩過的藝人都覺得他總能奇招亂跳，讓人摸不透，網友們也被他先進的玩法迷得暈頭轉向，不管他今天是平民神職還是狼人，只要開始了遊戲，就會用力踩人，相當值得期待啊！

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image source:fb/娛樂百分百

第3名：陳零九

陳零九最擅長的角色是「女巫」，他也是許多網友心目中的高玩，玩法很大膽，幽默談吐和機智反應讓不少人刮目相看，也讓原本唱歌的陳零九近期意外成為「狼人殺網紅」，還有人說他是被歌手耽誤的高玩，更有不少網友是為了看陳零九才開始「追狼」的呢！

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image source:fb/娛樂百分百

第2名：羅志祥

Sense滿分的羅志祥在狼人殺中，靠的不單單是分析戰況，還有他異於常人的觀察力，同時他也是所有玩家中觀察能力最強的一位，甚至能在對方發言的時候，靠著盯著對方眼睛看，就大概猜出那個人的身份是什麼了，超厲害的他經常在頂天立地喊出「邏～輯～強～」之後，一次把狼狼們一網打盡啊！

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image source:fb/娛樂百分百

第1名：簡愷樂

愷樂曾透露自己最喜歡擔任「預言家」角色，因為只要沒死，就可以每晚查驗每個人的身分，而自己每次當「狼」的時候都超緊張，要懂得帶風向，還要編造說法，讓她崩潰腦袋超負荷啦～

身為節目主持人的愷樂，至今超過150場遊戲的經驗值，讓她逐漸累積功力，雖然曾經玩到走心、失控崩潰，還因自招身分讓隊友大崩壞XD，但也是因為有她真實可愛的反應，讓整個節目單元更好看啦！

image source:fb/娛樂百分百

凱勒

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年11月27日至2019年11月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『娛樂百分百-凹嗚狼人殺人氣玩家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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