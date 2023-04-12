YouTube Premium增5功能更方便！可透過iOS「FaceTime」一起看影片

Google稍早針對付費訂閱使用的YouTube Premium服務增加5項新功能，其中包含可讓iPhone、iPad使用者能利用FaceTime的SharePlay功能一同觀看相同YouTube影片。

另外，此次更新也將針對iOS裝置增加1080P Premium播放畫質選項，透過提高位元率增加影片內容清晰度，藉此讓賽事、遊戲等影片內容能有更細膩細節呈現效果。

其他增加功能，則包含可在Android、iOS裝置上使用桌機版可自行指定接續播放影片，以及桌機版已經增加的自動從影片先前播放位置接續觀看功能，此外也增加可將影片下載至手機離線觀看選項。

YouTube Premium服務目前在美國地區的個人訂閱方案仍維持每月11.99美元計價，但在最多可供6人共用的家庭訂閱方案則從原本每月17.99美元增加至每月22.99美元，漲幅約在25%。

而其他地區也因為匯率等因素有不同漲幅，例如加拿大地區的家庭訂閱方案從每月17.99加幣調漲為22.99加幣，英國地區則從17.99英鎊增加至19.99英鎊，而許多人會透過VPN方式選擇作為訂閱地點的阿根廷，目前則是將個人訂閱方案從119阿根廷披索增加至389阿根廷披索，而家庭訂閱方案則從原本的179阿根廷披索調整為699阿根廷披索。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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