隨時都能玩3A級遊戲！Steam Deck超夯 出貨量破347萬台
市調機構Omdia指出，Valve於2022年開放銷售的Steam Deck總計累積銷售162萬台，而在2023年至今則累積銷售185萬台，成長幅度達14%，總和則累積達347萬台。
由於支援Steam OS自製作業系統，同時也能自行安裝Windows作業系統，因此讓Steam Deck不僅能遊玩Steam服務上收錄遊戲，更可使用第三方軟體市集或遊戲服務，甚至也能當作一台小型PC使用，加上相對不算高的價位設計，使得Steam Deck在短時間內吸引不少玩家青睞。
相比Nintendo Switch等掌機產品，Steam Deck可以隨時遊玩各類3A等級遊戲作品，同時整體操作體驗也相對不錯，讓不少重度玩家可以隨身攜帶由玩遊戲。
除了Steam Deck，目前市場也有AYANEO (亞諾)等同性質產品競爭市場，而華碩近期也確定將以名為ROG Ally的掌機加入競爭，因此也讓此類產品開始成為市場主流，並且讓更多遊戲玩家可以隨時由玩個人偏好遊戲內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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