電動車驚見「快拆式車牌」恐罰8100元！釣出苦主哀號被弄到對摺還「揉成一團」
電動車成為現在民眾買車的新選擇！一名網友日前卻看到眼前的路人騎著知名電動車，卻把車牌拿起來放在「背後」，被笑稱進化成「快拆式車牌」，引起熱議，也意外引來網友討論車牌的耐用度。
一名網友在臉書（Facebook）社團「路上觀察學院」貼出一張照片表示，看到前方有一輛雙載的Gogoro電動車，原本應放置在下方的車牌，竟被後方騎士拿至背後「Hold住」，被他戲稱是「快拆式車牌」。
但其實車子若懸掛車牌的位置或角度不對，可依道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」規定，處5400元至8100元罰款並吊銷牌照。
該文引起熱議，網友笑稱是「行走的車牌」、「原來這就是手排車」，也釣出不少Gogoro苦主說「狗肉（指Gogoro）掛車牌位置真的很爛」、「裝車牌框一樣凹給你看」、「一堆新式車牌都是凹的」、「我也掉過，那螺絲感覺特別容易鬆。」、「只要看到Gogoro S2的車牌沒被折過，是新車。」還有人分享「紙糊車牌」或是「對摺車牌」仍然騎透透，引起網友驚呼。但也有人緩頰「至少人家很有心的在守法」。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言