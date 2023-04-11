電動車驚見「快拆式車牌」恐罰8100元！釣出苦主哀號被弄到對摺還「揉成一團」

電動車成為現在民眾買車的新選擇！一名網友日前卻看到眼前的路人騎著知名電動車，卻把車牌拿起來放在「背後」，被笑稱進化成「快拆式車牌」，引起熱議，也意外引來網友討論車牌的耐用度。

一名網友在臉書（Facebook）社團「路上觀察學院」貼出一張照片表示，看到前方有一輛雙載的Gogoro電動車，原本應放置在下方的車牌，竟被後方騎士拿至背後「Hold住」，被他戲稱是「快拆式車牌」。

一名網友在路上驚見電動車騎士展示「快拆式車牌」，引起熱議。（翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

但其實車子若懸掛車牌的位置或角度不對，可依道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」規定，處5400元至8100元罰款並吊銷牌照。

還有其他網友拍到不少電動車車主的後方車牌遭「對摺」、或是被揉成一團，仍然繼續騎乘。（翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

該文引起熱議，網友笑稱是「行走的車牌」、「原來這就是手排車」，也釣出不少Gogoro苦主說「狗肉（指Gogoro）掛車牌位置真的很爛」、「裝車牌框一樣凹給你看」、「一堆新式車牌都是凹的」、「我也掉過，那螺絲感覺特別容易鬆。」、「只要看到Gogoro S2的車牌沒被折過，是新車。」還有人分享「紙糊車牌」或是「對摺車牌」仍然騎透透，引起網友驚呼。但也有人緩頰「至少人家很有心的在守法」。

還有其他網友拍到不少電動車車主的後方車牌遭「對摺」、或是被揉成一團，仍然繼續騎乘。（翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

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