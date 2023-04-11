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新作《地平線：西域禁地 炙炎海岸》4月19日登場 影片秀強化天空景觀視覺效果

聯合新聞網／ 楊又肇

針對預計在4月19日推出的《地平線：西域禁地》擴充資料片《地平線：西域禁地 炙炎海岸》 (Burning Shores)，索尼互動娛樂旗下Guerrilla Games說明資料片中加入的大氣現象呈現效果等天空景觀設計想法。

Guerrilla Games表示，此次建構《地平線：西域禁地 炙炎海岸》的世界時，希望帶來更真實的生命感，因此在遊戲場景中的天空景觀加入更豐富的大氣現象，藉此呈現更真實視覺感受。

Guerrilla Games首席特效師Andrew Schneider表示，開放世界讓開發者有不少挑戰，其中包含如何讓玩家感受身處更真實世界場景，但如果像2010年初期藉由運算渲染方式創造雲朵效果，不僅需要花費更長時間進行渲染處理，同時也會佔用大量運算效能，使得遊戲互動操作體驗時的畫面播放率會連帶下降。

但隨著硬體技術提升，在PlayStation 4時期就已經與與Guerrilla Games首席技術程式設計師Nathan Vos攜手合作，共同開發高效率的開放世界立體雲朵系統，並且率先應用在《地平線：零之曙光》，並且可對應一天時間內的天空雲朵變化，以及透過擬真動畫呈現天空景觀。

而在《地平線：西域禁地 炙炎海岸》裡的天空雲朵表現，更期望藉由光線與細節詮釋雲朵與土地之間的相互作用，讓映入玩家眼中的世界場景更加真實，並且藉由升級在《地平線：零之曙光》及《地平線：西域禁地》採用雲朵渲染技術，加上PlayStation 5硬體運算效能，透過名為「科學怪人雲景」 (Frankencloudscapes)形成更複雜雲層結構，使其像地形建模般成為更擬真背景，甚至可深入其中進行探索。

為了加快更複雜雲層結構處理效率，Andrew Schneider利用低細節的立體像素資料加快處理傳輸效率，並且透過運算渲染過程提高細節，並且由資深首席技術程式設計師Hugh Malan藉由資料壓縮技術，讓資料在系統記憶體存取效率提高，藉此加快整體雲朵圖像處理速度。

不過，由於後續還要考慮為雲朵打光，藉此呈現更真實視覺效果，因此還要進一步將渲染處理時間縮短，而最終也能在遊戲中獲得雲朵視覺效果與地面場景產生互動，甚至也能更進一步處理空中雲朵細節。

後續的挑戰則包含渲染效果與執行運作效能之間平衡，因此這部份便由資深首席技術程式設計師與圖形工程師James McLaren將遊戲程式碼最佳化，讓遊戲內容能以更少硬體效能資源穩定運作，藉此讓遊戲場景效果可以更為擬真。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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