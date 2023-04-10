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訊聊更好玩！Meta於Messenger加入14種視訊通話遊玩的遊戲

聯合新聞網／ 楊又肇

日前透露將使Messenger服務重新回到行動版Facebook app內之後，Meta旗下Facebook Gaming宣布將讓使用者在透過Messenger服務進行視訊通話時，可以與線上好友、家人一同遊玩14款遊戲，藉此增進互動情感。

這14款遊戲包含由Bombay Play推出的《Card Wars》、由Coatsink推出的《Exploding Kittens》、由FRVR推出的《Mini Golf FRVR》，以及由Zynga推出的《Words With Friends》等不同類型遊戲，並且能透過iOS、Android版Messenger服務，或是網頁版Messenger服務遊玩。

而每一款遊戲都針對Messenger服務介面進行最佳化，同時也加入積分排行機制，藉此讓使用者與親朋好友互相競爭。不過，每一款遊戲的最高同時遊玩人數，將會因為遊戲不同而異，同時強調藉此增進使用者與親友互動情感，並且能藉此認識更多新朋友。

Facebook Gaming表示今年下半年將會接續推出更多遊戲內容，並且希望透過Messenger服務使用人數吸引更多開發者進駐，並且加入提供遊戲作品，藉此吸引更多人遊玩。

目前透過Messenger服務提供遊玩的遊戲都是以免費形式使用，但不確定未來是否也會加入付費選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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