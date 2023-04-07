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Meta打擊不實資訊 推中文版事實查核免費課程

中央社／ 台北7日電

臉書母公司Meta今天宣布與Poynter Institute旗下國際事實查核聯盟（IFCN）合作，共同推出事實查核免費基礎課程，涵蓋為台灣推出的繁體中文版等15種語言，期盼在亞太地區大規模強化訊息的可信度。

Meta發布新聞稿指出，國際事實查核聯盟是Meta與第三方事實查證計畫長期的重要夥伴，此次策劃的基礎課程由3大單元組成，著重於事實查核、驗證，以及破解健康相關的不實資訊與虛假訊息。

Meta表示，事實查核免費基礎課程會協助大眾了解如何找出查核事實的主張、查證方法，並進一步了解查核所需的工具與技能。

課程進度可由學習者自訂，預計2至3小時內即可完成基礎課程。完成課程後可獲得結業證書，藉此鼓勵大眾建立事實查核的基本意識。

Meta

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