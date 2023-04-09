弟弟手機搜「長頸鹿落枕、蝌蚪正面照」 他看完引網笑：害我也去查

透過手機搜尋網頁都會留下紀錄，有網友近日發現弟弟的搜尋紀錄相當有趣，包括「人可以舔到手肘嗎？」、「長頸鹿會落枕嗎？」、「人吃狗糧會拉肚子嗎？」等，讓她直呼「好深奧」。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，「自己健忘出門忘記帶手機，然後跟我弟借個手機查東西，發現我弟的搜尋紀錄好深奧，人類的探索欲真的無止境，好多勇於追求真相的東西」。

他貼出弟弟手機的搜尋紀錄，包括「人可以舔到手肘嗎、「吃三包泡麵脹氣」、「蚊子叮塗芥末」、「長頸鹿會落枕嗎」、「佛洛依德性心理發展」、「蛇的蛋蛋是不是有四顆」、「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」、「人吃狗糧會拉肚子嗎」、「蝌蚪正面照」、「吃泡菜一直放屁」、「在賣場真的容易想大便嗎」、「有括約肌的鳥」。

他也透過訊息私訊弟弟「我剛跟你借手機，發現你手機都查怪怪的東西，我覺得非常深奧。」弟弟則回答「可能我執著追查真相」。

網友發現弟弟的手機搜尋紀錄相當有趣。圖擷自臉書

網友發現弟弟的手機搜尋紀錄相當有趣。圖擷自臉書

其他網友則留言「追求真相很好，手肘失敗」、「在賣場真的想大便+1」、「求知慾很旺盛」、「我覺得賣場還好，書店真的會，我每次便秘，就去金石堂看書。」、「我看完之後我也去查，我也想知道真的有括約肌的鳥嗎。」、「我好奇蝌蚪正面照⋯⋯於是去搜尋了。」

還有網友留言「我都想知長頸鹿會不會落枕」、「害我也忍不住跑去查」、「笑死，為什麼有這些疑問」、「舔的到手肘啦」、「增加了奇怪的知識」、「真的是千奇百怪的問題...我從來沒想過。」、「有人跟我一樣去舔手时嗎？（我失敗）。」、「害我忍不住去查蝌蚪正面照跟長頸鹿了」。

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