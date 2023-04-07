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他喊Skype衰退大輸LINE？網大酸「沒世界觀」 喊1功用：好用到哭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，發現台灣人愈來愈少人用Skype，「為什麼不敵LINE？」引起熱議。（示意圖／ingimage）
一名網友表示，發現台灣人愈來愈少人用Skype，「為什麼不敵LINE？」引起熱議。（示意圖／ingimage）

不少人透過通訊軟體與親朋好友聊天，但你最常用什麼App呢？一名網友表示，發現台灣人愈來愈少人用Skype，「為什麼不敵LINE？」引起熱議，不少網友認為Skype還是很多人用，而且其中1功能被大讚相當方便。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，微軟推出的通訊軟體Skype「是早期的即時通訊軟體之一」，但發現身邊不少人都在用LINE，「台灣現在也很少人在用了」，詢問網友Skype為何後來「不敵LINE」，卻引來網友論戰。

部份網友認為，「LINE比較接地氣，所以逐漸在生活上普及」，像是Skype跟What's app不太有深耕企圖，「所以只是工具。」但多數網友認為原Po把台灣慣用LINE「當成全世界」，表示「真正少人用的是LINE」、「一堆通訊軟體使用率屌打LINE，只是台灣、日本、韓國比較多人用LINE而已。」加上很多公司企業仍使用Skype，「我公司就是用Skype在聯絡的。」

《聯合新聞網》實測，用Skype打0800真的可以撥打，但上頭會顯示「免費通話5分鐘」。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測，用Skype打0800真的可以撥打，但上頭會顯示「免費通話5分鐘」。（圖／聯合新聞網）

另外，網友提到Skype還有超強功用，「Skype打銀行客服很好用啊，因為手機打不了0800。」、「打0800很好用」、「在國外還能（用Skype）打客服（指0800），真的是感動得想流淚。」、「都是用這（Skype）打市話和打國外電話。」並有網友感嘆雖然Skype真的超方便，「只是太容易被盜了。」

《聯合新聞網》實測，就算Skype餘額為0元，用它撥打0800電話仍可免費通話，對於在國外若發生緊急事件需求助，Skype這時就能派上用場，不過，撥打0800電話時，上頭會顯示「免費撥打5分鐘」，因此還是要「把握時間」長話短說關鍵字才對喔。

LINE Skype

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