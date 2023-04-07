後疫情時代《動物森友會》人氣直墜… 「在線等！動森揪團工具」4月底關網
曾在疫情期間相當熱門的任天堂（Nintendo）Switch遊戲《集合啦！動物森友會（簡稱動森）》現在玩家人數直線下滑。而由台灣「好想工作室」吳展瑋所開發的「在線等！動森揪團工具」使得動森玩家的互動更無阻礙，而受到玩家人數減少影響，目前網站僅剩「個位數」的揪團數量，近日該網站也宣布將於4月底時關閉。
2020年COVID-19疫情爆發，許多民眾都待在家中，當時Switch遊戲《集合啦！動物森友會》推出，即造成一股轟動，許多人瘋搶該款遊戲、買主機等，該遊戲甚至還可以互相連線，讓人們在家裡就能與彼此見面，創造出疫情期間獨特的社交活動。
在動森中，若需要連線至彼此的「島嶼」上需要經過一定程序，彼此如果不是好友的話，還需要經過輸入密碼等程序才能登島，因此曾開發過「口罩地圖」網站的吳展瑋便推出了「在線等！動森揪團工具」的動森網友專屬網站，讓彼此可以依照目的不同而進行互動，還會自動給出入島密碼和聲音提示等，使得玩遊戲更加簡便、有趣。
根據Yahoo報導，吳展瑋透露在最多玩家的時期時期最高峰曾超過「2萬多人」，網站甚至曾創造2個月內50萬次揪團成功的驚人紀錄，然而疫情減緩後，動森的人氣也大不如前，7日上午9點左右再造訪該網站時，已剩下9間房間，令人不勝唏噓。
進入「在線等！動森揪團工具」後也可以看到首頁的公告，該網站表示，由於營運壓力「本工具將於 2023 年四月底結束營運」，同時也感謝來網站造訪的網友持續支持。
★點我進「在線等！動森揪團工具」
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