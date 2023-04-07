對決任天堂Switch？Sony傳推行動裝置 可遠端遊玩、供雲端串流遊戲使用
相關消息指稱，Sony似乎已經投入開發代號為「Q-Lite」的行動裝置，可能鎖定結合PlayStation 5遠距遙控遊玩功能，或是對應雲端串流遊戲的使用需求。
在此之前，Sony就曾先後推出PlayStation Portable、PlayStation Vita遊戲掌機，甚至在手機產品也曾推出Xperia Play，藉此擴大使用者行動遊戲體驗。
不過，上述產品最終都進入停產，並且未有後續產品推出，多數因素為叫好不叫座，導致Sony決定種相關產品開發，而原本藉由掌機與PlayStation主機連動遙控遊玩功能，後續也轉以安裝PS Remote Play app的手機取代。
但隨著雲端串流遊戲使用趨勢增加，Sony似乎也計畫藉由代號為「Q-Lite」的行動裝置爭取此市場發展機會，同時可能保留獨立平台與專用遊戲介面設計，並且能與PlayStation 5連動遊玩。
不過，Sony並未對此傳聞作任何回應。
而若Sony有意進軍串流遊戲市場，除了打造代號為「Q-Lite」的行動裝置，或許也可能進一步強化其串流遊戲服務市場佈局。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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