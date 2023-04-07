快訊

高端股價飆涉內線交易 食藥署審查委員夫妻被起訴

未來20年不斷上演資產爭奪？ 嬰兒潮世代企業家交棒難

MLB／對右投張育成沒出賽 吉田正尚敲雙安手感回溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對決任天堂Switch？Sony傳推行動裝置 可遠端遊玩、供雲端串流遊戲使用

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱Sony似乎已經投入開發代號為「Q-Lite」的行動裝置，可能鎖定結合PlayStation 5遠距遙控遊玩功能，或是對應雲端串流遊戲的使用需求。

在此之前，Sony就曾先後推出PlayStation Portable、PlayStation Vita遊戲掌機，甚至在手機產品也曾推出Xperia Play，藉此擴大使用者行動遊戲體驗。

不過，上述產品最終都進入停產，並且未有後續產品推出，多數因素為叫好不叫座，導致Sony決定種相關產品開發，而原本藉由掌機與PlayStation主機連動遙控遊玩功能，後續也轉以安裝PS Remote Play app的手機取代。

但隨著雲端串流遊戲使用趨勢增加，Sony似乎也計畫藉由代號為「Q-Lite」的行動裝置爭取此市場發展機會，同時可能保留獨立平台與專用遊戲介面設計，並且能與PlayStation 5連動遊玩。

不過，Sony並未對此傳聞作任何回應。

而若Sony有意進軍串流遊戲市場，除了打造代號為「Q-Lite」的行動裝置，或許也可能進一步強化其串流遊戲服務市場佈局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony 任天堂 Switch

延伸閱讀

共創幸福力！ 南市家庭教育中心集點送十鼓門票

銀行股慘跌 散戶樂得爆量逢低撿便宜

長得像掃地機器人！「這台」80年代奢侈品 網掀回憶殺：超懷念

2000年全球最熱賣遊戲主機「PS2」 買氣創紀錄、連搶匪也想偷

相關新聞

七八年級回憶掰了！Xuite隨意窩不敵「社群使用習慣改變」8月31日關站、備份教學看這裡

多年前繼無名小站、Yahoo!奇摩部落格關站後，又有七、八年級生的回憶要消失了，「Xuite隨意窩」今（6）日在官網發出公告表示...

他用蘋果地圖App驚覺台北101「被矮化」 吸網友朝聖笑喊：你101系？

不少人會透過手機地圖App找尋地點，這些知名地點可能還會增添一些有趣的圖示讓用戶可可直覺找到該處。不過有一名網友眼尖發現，蘋果（Apple）地圖App裡的「台北101」模樣怪怪的，被其他網友笑稱「你101系」？

對決任天堂Switch？Sony傳推行動裝置 可遠端遊玩、供雲端串流遊戲使用

相關消息指稱，Sony似乎已經投入開發代號為「Q-Lite」的行動裝置，可能鎖定結合PlayStation 5遠距遙控遊玩功能，或是對應雲端串流遊戲的使用需求。

吃悶虧？瑪利歐之父：《瑪利歐》系列未來不會以手機當主要發行平台

有「瑪利歐之父」稱號的宮本茂在接受Variety網站訪談時，認為手機在內行動載具將不會是未來《瑪利歐》系列遊戲主要發展平台，意味雖然任天堂過去打破想法限制進駐手機市場，卻不認為未來遊戲市場會以手機等行動載具為主。

被推特標記為「國家附屬機構」 美全國公共電台不滿

馬斯克（Elon Musk）擁有的社群媒體平台推特（Twitter），今天將素有名望的美國媒體「全國公共電台」（NPR）...

索尼喊PS VR2賣200萬台卻慘售27萬台 玩家曝致命1關鍵：不改善就等死

索尼（SONY）的PlayStation 5（PS5）專用的VR虛擬頭戴裝置「PlayStation VR2（PS VR2）」已於2月22日開賣，截至3月底僅賣出27萬台，相當慘澹，完全幫不了PS5的銷量，不少玩家認為PS VR2至今少做1件事，「VR2大概R.I.P.了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦