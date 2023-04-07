吃悶虧？瑪利歐之父：《瑪利歐》系列未來不會以手機當主要發行平台

有「瑪利歐之父」稱號的宮本茂在接受Variety網站訪談時，認為手機在內行動載具將不會是未來《瑪利歐》系列遊戲主要發展平台，意味雖然任天堂過去打破想法限制進駐手機市場，卻不認為未來遊戲市場會以手機等行動載具為主。

在2016年宣布推出《超級瑪利歐酷跑》之後，任天堂在遊戲推出第一年便累積超過6000萬美元營收，後續推出的《瑪利歐賽車巡迴賽》至今更累積超過3億美元營收。而在《瑪利歐》系列之外的遊戲，包含《動物森友會 口袋露營廣場》、《聖火降魔錄 英雄雲集》也都為任天堂帶來顯著獲利。

不過，宮本茂顯然不認為《瑪利歐》系列遊戲未來會改以手機等行動載具作為發行平台，強調硬體與軟體結合的遊戲體驗依然重要，但在手機上的操作體驗顯然還是比較適合特定遊戲。

從宮本茂的說法來看，顯然認為《瑪利歐》系列遊戲應該要能結合更多遊玩操作體驗，而非僅侷限手機觸控，或是透過動態感測元件操作的遊玩模式。

但另一方面，宮本茂的說法也可能代表任天堂仍希望藉由《瑪利歐》系列遊戲鞏固家用電玩主機賣點，但保留可藉由其他遊戲作品透過手機載具擴大遊玩市場的可能性。

近期消息中，任天堂已經與DeNA合資新公司Nintendo System，並且以擴大數位化創新娛樂為發展目標，負責業務包含任天堂數位化娛樂使用系統及軟體開發，以及全新服務內容規劃設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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