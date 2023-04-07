快訊

高端股價飆涉內線交易 食藥署審查委員夫妻被起訴

未來20年不斷上演資產爭奪？ 嬰兒潮世代企業家交棒難

MLB／對右投張育成沒出賽 吉田正尚敲雙安手感回溫

吃悶虧？瑪利歐之父：《瑪利歐》系列未來不會以手機當主要發行平台

聯合新聞網／ 楊又肇

有「瑪利歐之父」稱號的宮本茂在接受Variety網站訪談時，認為手機在內行動載具將不會是未來《瑪利歐》系列遊戲主要發展平台，意味雖然任天堂過去打破想法限制進駐手機市場，卻不認為未來遊戲市場會以手機等行動載具為主。

在2016年宣布推出《超級瑪利歐酷跑》之後，任天堂在遊戲推出第一年便累積超過6000萬美元營收，後續推出的《瑪利歐賽車巡迴賽》至今更累積超過3億美元營收。而在《瑪利歐》系列之外的遊戲，包含《動物森友會 口袋露營廣場》、《聖火降魔錄 英雄雲集》也都為任天堂帶來顯著獲利。

不過，宮本茂顯然不認為《瑪利歐》系列遊戲未來會改以手機等行動載具作為發行平台，強調硬體與軟體結合的遊戲體驗依然重要，但在手機上的操作體驗顯然還是比較適合特定遊戲。

從宮本茂的說法來看，顯然認為《瑪利歐》系列遊戲應該要能結合更多遊玩操作體驗，而非僅侷限手機觸控，或是透過動態感測元件操作的遊玩模式。

但另一方面，宮本茂的說法也可能代表任天堂仍希望藉由《瑪利歐》系列遊戲鞏固家用電玩主機賣點，但保留可藉由其他遊戲作品透過手機載具擴大遊玩市場的可能性。

近期消息中，任天堂已經與DeNA合資新公司Nintendo System，並且以擴大數位化創新娛樂為發展目標，負責業務包含任天堂數位化娛樂使用系統及軟體開發，以及全新服務內容規劃設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 露營 超級瑪利歐

延伸閱讀

《超級瑪利歐兄弟電影版》爛番茄影評批像廣告 粉絲高分反差讚彩蛋大滿足

問號方塊、金幣好可愛！LUSH聯名超級瑪利歐兄弟電影版

收到2萬5千筆投訴！任天堂將免費維修歐盟境內有異常的Joy-Con控制器

席捲好萊塢！演員克里斯普瑞特希望「庫巴姬」現身《超級瑪利歐兄弟電影版》

相關新聞

七八年級回憶掰了！Xuite隨意窩不敵「社群使用習慣改變」8月31日關站、備份教學看這裡

多年前繼無名小站、Yahoo!奇摩部落格關站後，又有七、八年級生的回憶要消失了，「Xuite隨意窩」今（6）日在官網發出公告表示...

他用蘋果地圖App驚覺台北101「被矮化」 吸網友朝聖笑喊：你101系？

不少人會透過手機地圖App找尋地點，這些知名地點可能還會增添一些有趣的圖示讓用戶可可直覺找到該處。不過有一名網友眼尖發現，蘋果（Apple）地圖App裡的「台北101」模樣怪怪的，被其他網友笑稱「你101系」？

對決任天堂Switch？Sony傳推行動裝置 可遠端遊玩、供雲端串流遊戲使用

相關消息指稱，Sony似乎已經投入開發代號為「Q-Lite」的行動裝置，可能鎖定結合PlayStation 5遠距遙控遊玩功能，或是對應雲端串流遊戲的使用需求。

吃悶虧？瑪利歐之父：《瑪利歐》系列未來不會以手機當主要發行平台

有「瑪利歐之父」稱號的宮本茂在接受Variety網站訪談時，認為手機在內行動載具將不會是未來《瑪利歐》系列遊戲主要發展平台，意味雖然任天堂過去打破想法限制進駐手機市場，卻不認為未來遊戲市場會以手機等行動載具為主。

被推特標記為「國家附屬機構」 美全國公共電台不滿

馬斯克（Elon Musk）擁有的社群媒體平台推特（Twitter），今天將素有名望的美國媒體「全國公共電台」（NPR）...

索尼喊PS VR2賣200萬台卻慘售27萬台 玩家曝致命1關鍵：不改善就等死

索尼（SONY）的PlayStation 5（PS5）專用的VR虛擬頭戴裝置「PlayStation VR2（PS VR2）」已於2月22日開賣，截至3月底僅賣出27萬台，相當慘澹，完全幫不了PS5的銷量，不少玩家認為PS VR2至今少做1件事，「VR2大概R.I.P.了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦