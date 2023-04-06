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他用蘋果地圖App驚覺台北101「被矮化」 吸網友朝聖笑喊：你101系？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友從蘋果地圖App和Google Maps發現裡頭的台北101圖示和「實景照」不同，被其他網友笑稱「你101系」？（記者游智文／攝影）
有網友從蘋果地圖App和Google Maps發現裡頭的台北101圖示和「實景照」不同，被其他網友笑稱「你101系」？（記者游智文／攝影）

不少人會透過手機地圖App找尋地點，這些知名地點可能還會增添一些有趣的圖示讓用戶可可直覺找到該處。不過有一名網友眼尖發現，蘋果Apple）地圖App裡的「台北101」模樣怪怪的，被其他網友笑稱「你101系」？

台灣第一高樓台北101的「多節式外觀」上頭有8節，但眼尖網友發現，蘋果地圖App裡面的台北101之圖示是錯的，引來熱議。（記者游智文／攝影）
台灣第一高樓台北101的「多節式外觀」上頭有8節，但眼尖網友發現，蘋果地圖App裡面的台北101之圖示是錯的，引來熱議。（記者游智文／攝影）

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，日前透過iPhone用蘋果「地圖」App時，發現台灣第一高樓的台北101圖示上的多節式外觀「竟然只有7節」，他數一數實景照的節數，上頭為8節，開玩笑表示「這算是很嚴重的錯誤吧？不知道有沒有辦法反應XDD。」引起網友熱議。

蘋果地圖App裡的台北101，外觀節數只有7節，被網友笑稱「這算是很嚴重的錯誤吧？不知道有沒有辦法反應XDD。」（圖／聯合新聞網截圖蘋果地圖App）
蘋果地圖App裡的台北101，外觀節數只有7節，被網友笑稱「這算是很嚴重的錯誤吧？不知道有沒有辦法反應XDD。」（圖／聯合新聞網截圖蘋果地圖App）

不少網友查看後發現台北101圖示「真的少一節」，笑喊「這樣也被你發現」、「也看太仔細XD。」、「原Po 101系？」、「我猜跟塞進去的比例有關，塞8節太細長？」、「太好笑了，不推不行。」另外，更有網友對照Google Maps的台北101圖示，則發現這裡的外觀只剩5節（應為6節），笑稱「被矮化」。

還有網友對照Google Maps的台北101，外觀節數更減少到6節。（圖／聯合新聞網截圖Google Maps App）
還有網友對照Google Maps的台北101，外觀節數更減少到6節。（圖／聯合新聞網截圖Google Maps App）

也有網友表示，可透過蘋果地圖App的「回報」反應此問題。《聯合新聞網》實測，台北101圖示真的只有7節，可點選圖示→更多→選擇「回報問題」反應此錯誤，就有機會可更正。

網友表示，可透過蘋果地圖App的「回報」反應此問題。（圖／聯合新聞網截圖蘋果地圖App）
網友表示，可透過蘋果地圖App的「回報」反應此問題。（圖／聯合新聞網截圖蘋果地圖App）

台北101 Google Maps Apple 蘋果

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