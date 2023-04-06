收到2萬5千筆投訴！任天堂將免費維修歐盟境內有異常的Joy-Con控制器

歐盟委員會稍早說明，任天堂（Nintendo）將針對歐盟境內國家地區銷售的Joy-Con控制器異常問題免費提供維修服務。

依照歐盟委員會公布數據，截至2021年1月已經累積收到超過2萬5000筆控訴任天堂銷售Joy-Con控制器異常問題的投訴，其中包含操作毫無反應，以及在沒有接觸下自動觸發的「漂移」操作情況。

歐盟委員會此項與任天堂達成協議是由希臘發展與投資部，連同德國聯邦環境、自然保育、核安全及消費者保護部主導達成，認為任天堂應該免費協助消費者維修、更換有問題的Joy-Con控制器，避免形成不必要的電子廢棄物大量產生。

在此之前，任天堂已經默默地針對美國境內銷售的Joy-Con控制器提供免費維修，而此次除了與歐盟委員會達成協議，先前也已經與英國、瑞士等地區監管機構達成協議，同時免費維修Joy-Con控制器異常問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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