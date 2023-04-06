快訊

疑遭人蛇集團控制…靜宜大學女大生失聯第9天 中警查出她獨身搭機赴英

MLB／大谷翔平6局8K奪首勝 投到111球是自願的

最大僅7歲！巴西25歲男持斧頭翻牆「砍殺4童」 全市急停課

Netflix想讓手機變控制器 在電視上操作自家遊戲

聯合新聞網／ 楊又肇

日前宣布擴大遊戲業務發展，並且增加平台獨佔內容且計畫推出雲端串流遊戲服務之後，Netflix接下來似乎計畫讓使用者能直接以手機作為控制器，藉此與電視上的遊戲內容連動。

彭博新聞引述本身為iOS平台開發者、MacRumors網站合作寫者等身分的Steve Moser說法，表示在Netflix app中發現內容，顯示Netflix正著手打造對應電視裝置使用的遊戲內容，並且能直接以手機作為控制器使用。

目前暫時無法確認Netflix是否計畫將遊戲內容直接整合至電視服務版本，或是允許使用者將手機版遊戲投放至電視，並且增加可直接以手機作為控制器的使用模式。

Google其實也曾利用Google Cast功能，讓使用者能將手機遊戲投放至同樣支援Google Cast技術的電視，並且將Android手機作為控制器，透過螢幕上的虛擬操作介面遊玩遊戲，但不確定Netflix是否計畫以類似方式提供使用。

Netflix先前曾透露希望強化手機與電視之間連動使用體驗，而若進一步讓使用者能直接以手機作為電視的控制器，並且可直接使用手機端下載的遊戲內容，或許能增加更多使用黏著，甚至也能帶動多名使用者透過尺寸更大的電視螢幕同樂體驗。

目前已經累積推行55款手機遊戲的Netflix，預計在今年內再增加40款遊戲，其中更與Ubisoft合作推出3款獨佔遊戲作品，甚至接下來更計畫推出自有雲端串流遊戲服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Netflix

延伸閱讀

林心如煙灰缸柯佳嬿耳機像前作？「模仿犯」導演回應了

Google拒改錯「視同包庇港獨」？ 何君堯促港府果斷執法

「模仿犯」登歐美Netflix前10榜單 柯佳嬿戴耳機網聯想「想見你」

繼裁員萬人後…Google證實要「精簡成本」 內部信曝手段：大量員工福利不復存在

相關新聞

收到2萬5千筆投訴！任天堂將免費維修歐盟境內有異常的Joy-Con控制器

歐盟委員會稍早說明，任天堂（Nintendo）將針對歐盟境內國家地區銷售的Joy-Con控制器異常問題免費提供維修服務。

去不成日本賞櫻沒關係！LINE放送浪漫櫻花雨 期間限定「再送驚喜」

來不及把握機會賞櫻嗎？LINE跟上櫻花祭特別推出賞櫻專區，只要在限定期間打開LINE聊天室就能看到美麗的櫻花花瓣落下，不用出門人擠人就能體驗花瓣紛飛的浪漫氛圍。

Netflix想讓手機變控制器 在電視上操作自家遊戲

日前宣布擴大遊戲業務發展，並且增加平台獨佔內容且計畫推出雲端串流遊戲服務之後，Netflix接下來似乎計畫讓使用者能直接以手機作為控制器，藉此與電視上的遊戲內容連動。

Google Maps增熱浪資訊 還能看到都市內樹陰範圍比例

Google近期已經開始在Google Search與Google Maps服務增加熱浪警示資訊，其中包含顯示熱浪預計發生與結束時間，同時也會提是如何降低熱浪影響與相關健康資訊。

微軟因應地球日 推以回收CD等材質打造的Xbox Remix無線控制器

微軟稍早宣布推出一款配合今年地球日打造的永續性Xbox無線控制器，其中以舊遊戲控制器、汽車前燈罩，以及回收CD等材質製作而成，藉此讓玩家能以實際行動支持環境永續發展。

「ChatGPT替代不了3星座」破億次熱搜 微博1理由引爆共鳴笑爛：都是瘋子

由OpenAI開發的AI聊天機器人ChatGPT一炮而紅，ChatGPT開放用戶利用文字對話進行交流、幫助解決人類的複雜任務；ChatGPT人工智慧具備強大功能不禁令人擔憂是否會有職業被其取代，但近日一則...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦