Netflix想讓手機變控制器 在電視上操作自家遊戲
日前宣布擴大遊戲業務發展，並且增加平台獨佔內容且計畫推出雲端串流遊戲服務之後，Netflix接下來似乎計畫讓使用者能直接以手機作為控制器，藉此與電視上的遊戲內容連動。
彭博新聞引述本身為iOS平台開發者、MacRumors網站合作寫者等身分的Steve Moser說法，表示在Netflix app中發現內容，顯示Netflix正著手打造對應電視裝置使用的遊戲內容，並且能直接以手機作為控制器使用。
目前暫時無法確認Netflix是否計畫將遊戲內容直接整合至電視服務版本，或是允許使用者將手機版遊戲投放至電視，並且增加可直接以手機作為控制器的使用模式。
Google其實也曾利用Google Cast功能，讓使用者能將手機遊戲投放至同樣支援Google Cast技術的電視，並且將Android手機作為控制器，透過螢幕上的虛擬操作介面遊玩遊戲，但不確定Netflix是否計畫以類似方式提供使用。
Netflix先前曾透露希望強化手機與電視之間連動使用體驗，而若進一步讓使用者能直接以手機作為電視的控制器，並且可直接使用手機端下載的遊戲內容，或許能增加更多使用黏著，甚至也能帶動多名使用者透過尺寸更大的電視螢幕同樂體驗。
目前已經累積推行55款手機遊戲的Netflix，預計在今年內再增加40款遊戲，其中更與Ubisoft合作推出3款獨佔遊戲作品，甚至接下來更計畫推出自有雲端串流遊戲服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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