Google Maps增熱浪資訊 還能看到都市內樹陰範圍比例
Google近期已經開始在Google Search與Google Maps服務增加熱浪警示資訊，其中包含顯示熱浪預計發生與結束時間，同時也會提是如何降低熱浪影響與相關健康資訊。
而相關資料是與Global Heat Health Information Network合作，而在此之前則是已經在Google Search等服務加入暴風雪、水災、龍捲風、熱帶氣旋等天然災害警訊。
另一方面，Google將會透過名為Environmental Insights Explorer的工具說明城市熱島現象 (Urban heat island effect)所產生影響，並且透過名為「樹冠」 (Tree Canopy)分析功能，藉由人工智慧與空拍照片，讓使用者能更容易了解都市內樹冠覆蓋面積與所在位置，以及在都市內樹陰範圍比例。
此項工具背後技術，顯然與Google在2020年成立的樹冠實驗室 (Tree Canopy Lab)有關，其中包含透過航空照片、近紅外線影像等資料，配合人工智慧分析方式確認各個城市內的綠化覆蓋率，藉此協助城市規劃種植更多樹木減少熱度產生。
目前Environmental Insights Explorer工具已經在美國亞特蘭大、澳洲雪梨、里斯本，以及法國巴黎等350個全球主要城市推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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