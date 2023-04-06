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由《第二人生》、《模擬市民》系列開發者製作的《Life By You》 於9月13日搶先體驗

聯合新聞網／ 楊又肇

由過去曾任《第二人生》研發團隊Linden Lab執行長，並且曾在EA旗下負責開發《模擬市民2》與《模擬市民3》，後來更擔任Paradox Interactive旗下Berkeley工作室總經理的資深遊戲開發者Rod Humble領軍打造，標榜能在遊戲中創造人物、享受遊戲中生活的《Life By You》，預計在今年9月13日搶先體驗。

《Life By You》是一款生活模擬遊戲，遊玩模式如同《模擬市民》系列，將可讓玩家以高度客製化形式打造適合自己的人物，並且能在遊戲中建造城鎮、佈置個人房間，同時也能透過各類創造工具改變遊戲方式。

而遊戲中的對話都是依照創造人物特徵產生，甚至玩家也能自行打造遊戲中的對話內容，藉此標榜高度個人化遊玩體驗，並且讓玩家能對遊戲中的角色有一定連接。

玩家可以直接以第三方人稱方式操作遊戲人物，並且能以個人方式在遊戲中生活，或是與眾人進行互動，同時更強調能在開放架構世界中自由活動。

《Life By You》預計在9月13日開放體驗，預計透過Steam、Epic Games Store下載。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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