微軟因應地球日 推以回收CD等材質打造的Xbox Remix無線控制器
微軟稍早宣布推出一款配合今年地球日打造的永續性Xbox無線控制器，其中以舊遊戲控制器、汽車前燈罩，以及回收CD等材質製作而成，藉此讓玩家能以實際行動支持環境永續發展。
此款名為Xbox Remix的無線控制器，實際上並未額外加入特殊功能，主要在三分之一比例採用回收樹脂與再製材料構成，其中包含塑膠水壺、汽車前燈罩，以及回收CD等材質，以及回收利用的Xbox One無線控制器元件再製材料，並且確保Xbox Remix無線控制器耐用度。
由於採用回收再製材質，因此在外觀上會有特別的紋路產生，並且讓每一款Xbox Remix無線控制器能有獨一無二的外觀，甚至在控制器持握區塊、扳機按鍵等部分呈現特殊紋理效果，藉此致敬地球動態景觀表現。
另外，包含外殼、方向鍵、按鍵上的綠色調靈感，則來自地球上位於太平洋西北部的地衣 (以真菌和綠藻門或藍綠菌形成的共生體)。
而為了降低玩家使用一次性電池的情況，微軟更將Xbox Remix無線控制器與建議售價25美元的Xbox可充電電池組同捆銷售，並且以建議售價85美元價格提供，預計在4月18日正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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