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去不成日本賞櫻沒關係！LINE放送浪漫櫻花雨 期間限定「再送驚喜」

聯合新聞網／ 綜合報導
櫻花示意圖。圖／報系資料照
櫻花示意圖。圖／報系資料照

來不及把握機會賞櫻嗎？LINE跟上櫻花祭特別推出賞櫻專區，只要在限定期間打開LINE聊天室就能看到美麗的櫻花花瓣落下，不用出門人擠人就能體驗花瓣紛飛的浪漫氛圍。

自今（5）日上午10點至7日早上10點開放期間限定LINE賞櫻專區，只要用戶符合iOSAndroid LINE版本10.17.0以上（且Android OS 7.1以上）及電腦版5.19.0以上，就能夠即時賞櫻啦！

超喜歡櫻花的你覺得LINE聊天室也不夠嗎？這次LINE官方奉上滿滿誠意再送驚喜，除了聊天室灑滿櫻花之外，你也可以在個人封面套用櫻花相關主題，讓個人主頁散發滿滿櫻花味；LINE VOOM功能也推出2款櫻花濾鏡特效（櫻花飄散、春日爛漫）讓用戶體驗身歷櫻花仙境的幸福感。

LINE下起期間限定櫻花雨，還送出2款特效驚喜。圖／取自LINE官方部落格
LINE下起期間限定櫻花雨，還送出2款特效驚喜。圖／取自LINE官方部落格

LINE官方也提醒若用戶手機符合上述版本，卻沒有出現櫻花雨特效，請嘗試將LINE重啟或到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。不過，小編也注意到過去有不少用戶認為「LINE聊天室背景特效」影響視線，容易讓人看了眼花、用眼吃力不舒服，所以小編也建議怕受干擾的用戶可以先關閉「聊天室背景特效」設定、暫時躲避櫻花雨。

LINE 櫻花 Android iOS 賞櫻

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