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「ChatGPT替代不了3星座」破億次熱搜 微博1理由引爆共鳴笑爛：都是瘋子

聯合新聞網／ 綜合報導
「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子」的貼文登上微博熱搜；此為示意圖，圖中人物與新聞事件無關。圖／ingimage
「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子」的貼文登上微博熱搜；此為示意圖，圖中人物與新聞事件無關。圖／ingimage

由OpenAI開發的AI聊天機器人ChatGPT一炮而紅，ChatGPT開放用戶利用文字對話進行交流、幫助解決人類的複雜任務；ChatGPT人工智慧具備強大功能不禁令人擔憂是否會有職業被其取代，但近日一則有關ChatGPT的微博貼文登上熱搜，短短一周累積超過1.5億次閱讀量。

中國大陸近日流傳一則貼文登上熱搜，上（3）月27日一名網友發文直言「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子，我的意思是人工智能替代不了瘋子」，這則貼文意外獲得廣大迴響，許多人紛紛笑回「Crazy是我的名片」、「本水瓶很高興，謝謝」、「確實這三個星座都是瘋子，好好笑」、「今天在微博被誇獎了呢，好高興」，這則討論關鍵字「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子」在短短1周內獲得超過1.5億次閱讀量，更被引用上萬次討論。

一則微博關鍵字「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子」登上熱搜。圖／取自微博
一則微博關鍵字「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子」登上熱搜。圖／取自微博

一則微博關鍵字「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子」登上熱搜。圖／取自微博
一則微博關鍵字「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子」登上熱搜。圖／取自微博

關於AI與人類之間倫理關係總是熱門話題，多數人將ChatGPT應用於工作、生活之中，替他們增加工作效率、減輕負擔，但也有不少人擔憂自己的工作是否就這麼被取代了？陸網也流傳一段有關「AI沒辦法取代你的十大原因」引發討論，包含「沒你便宜、沒你能背鍋、沒你能吃苦、沒你會道歉……」，10點關鍵因素讓人忍不住笑歪，直言「雀食，我好棒！」

有網友整理出「AI沒辦法取代你的十大原因」再度引起網友討論。圖／取自微博
有網友整理出「AI沒辦法取代你的十大原因」再度引起網友討論。圖／取自微博

ChatGPT開放用戶使用獲得廣大迴響，中國大陸也趕緊跟上、加入打造聊天機器人行列，但由百度打造的AI聊天機器人「文心一言」（ERNIE Bot）於3月中發布後，網友實測結果發現文心一言漏洞百出，慘被批評為「人工智障」，就連大陸網友都不挺自家人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

ChatGPT 聊天機器人 星座 人工智慧 水瓶座

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