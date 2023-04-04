沒在跟你開玩笑！馬斯克實現1年前寵粉諾言「推特藍鳥LOGO變柴犬」 狗狗幣狂吠飆漲30%
你是否發現今天的推特（Twitter）有點不一樣？你印象中的「藍色小鳥」從推特首頁上消失，推特執行長馬斯克（Elon Musk）無預警宣布推特LOGO變成加密貨幣「狗狗幣（DOGE）」的符號，但你絕對想不到的是「這並不是推特被盜」，而是馬斯克在2022年與推特用戶互動時開的一個小小玩笑「被實現了」。
「藍色小鳥」LOGO過去代表著推特，但今早被狗狗幣頭相取代；馬斯克在推特宣布自己實現過去向推特用戶所做出的「承諾」，早在他買下推特前，他曾於2022年3月時詢問粉絲「是否需要一個新的（社群）平台？」便有人鼓勵他「買下推特」，甚至有人開玩笑地向他許願「把藍色小鳥換成狗狗幣（柴犬）吧！」
As promised pic.twitter.com/Jc1TnAqxAV— Elon Musk (@elonmusk) 2023年4月3日
這段對話發生後的7個月，馬斯克真的在2022年10月份買下推特，如今更實現當時粉絲的玩笑話─將藍色小鳥換成柴犬，馬斯克更自曬梗圖「柴犬（狗狗幣）開著車被警察臨檢，他將藍色小鳥的證件交給警察時宣稱『這是舊照片了』」，意味著正式宣布推特LOGO變成狗狗幣，這看似「推特被盜」的結果來自馬斯克無極限地寵粉舉動。
2023年4月3日
小編實測目前網頁版推特已改為狗狗幣LOGO，但APP版無論更新前後皆還是舊版藍色小鳥LOGO；由於馬斯克並未正面透露這項改變只是「寵粉」的短時間嘗試，或是推特的一大革新，因此暫時無法確定狗狗幣LOGO是否真正取代藍色小鳥、成為推特新LOGO。
推特LOGO被換成柴犬，使得狗狗幣價格周一（3日）在過去24小時內飆漲逾30%（截至出稿前）；但根據《路透社》報導，自詡為「狗狗幣之父」的馬斯克日前才被投資人集體控訴「故意哄抬狗狗幣價格」，遭求償2,580億美元，但目前馬斯克已提交文件向法官要求駁回這起訴訟案，他更諷刺這些求償的投資人根本是在「幻想」。
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