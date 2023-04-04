推特推薦系統原始編碼真的公開了！工程師眼尖發現系統對馬斯克「特別待遇」

日前透露將對外公布其內容推薦系統演算法原始編碼之後，Twitter稍早終於透過GitHub公開「為你推薦」（For You）的推文推薦系統原始編碼。

目前公布原始編碼內容尚未包含「搜尋」、「廣告」等推薦項目所使用演算法，但如果依照Elon Musk承諾將會對外公開所有推薦系統使用演算法的話，顯然也會在日後逐一公開。

而Twitter稍早也透過官方部落格說明其演算法運作模式，其中包含如何決定內容排序，以及內容過濾方式。

不過，從經常挖掘Twitter等服務背後編碼內容的香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)透露說法，發現演算法的編碼內容有特別標示Elon Musk發文內容標籤，甚至還包含美國共和黨、民主黨在內政治人物，以及特定在Twitter活躍的著名人物。

依照Twitter內部工程師後續出面解釋，表示此標籤主要用於數據統計，並且強調針對政治人物在Twitter發文內容加上標籤，最主要是為了避免政治立場內容曝光比重出現偏頗，但並未特別說明特別將Elon Musk及特定活躍著名人物發文內容加上標籤的背後原因，但明顯是為了提高這些使用者在Twitter上發文比重，藉此帶動更高內容觸及率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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