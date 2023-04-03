Ubisoft推「Ghostwriter」人工智慧工具 讓遊戲NPC自動產生不同自然對話

Ubisoft在GDC 2023期間公布一款名為Ghostwriter的人工智慧工具，將可在開放世界設計的遊戲中，讓NPC (非玩家角色)角色可以自動產生不同對話內容，同時也能讓玩家與此類角色互動時的感受更加自然。

依照Ubisoft說明，此項工具希望能節省開發遊戲所需花費時間，並且加入更自然互動體驗，同時也能讓遊戲設計人員將更多資源放在主要開發項目。

不過，不少看法則對Ubisoft此作法感到質疑，甚至給出負面評論，認為藉由人工智慧技術生成內容，免不了還是要花費時間進行檢查、編輯，例如索尼互動娛樂旗下負責打造《戰神》系列的聖塔莫尼卡工作室遊戲編劇就批評，與其在人工智慧生成大量內容之後花費時間檢視修正，倒不如以更多預算聘用作家專心編寫內容。

雖然目前的自動生成式人工智慧仍有一定不確定性，但不少看法也認為此類技術一旦成熟，並且能實現足以信賴的工作表現時，勢必也能帶來更大效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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