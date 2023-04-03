Netflix將減少整體電影發行量 影片將走「精品化」路線

彭博新聞報導指稱，Netflix目前正在著手重整其電影部門，其中包含將降低整體電影發行量，藉此將資源聚焦在製作更精緻的電影作品，同時也將整併原本以中、低預算製作電影的部門合併，因此也將伴隨產生小規模人員精簡。

會有這樣的情況，主因在於許多品牌開始從Netflix手上收回製作權，轉向自行製作內容的情況增加，使得Netflix開始將重心放在更多自製內容，但在過去一段時間的發展狀況下，其實僅有部分自製內容獲得觀眾青睞，因此讓Netflix重新調整內容製作策略，將預算集中在製作更精緻電影內容，藉此吸引更多人觀看。

目前採取作法中，Netflix將製作成本低於3000萬美元，以及製作成本介於3000萬美元至8000萬美元之間的內容部門合併，其中將伴隨小規模的人員精簡，包含曾經拍攝《第13號》，《美國工廠​​》，《廚師餐桌》，《謀殺犯的形成》，《虎王》和《異狂國度》的Netflix原創紀錄片與喜劇片副總裁西村麗莎 (Lisa Nishimura)，以及負責原創獨立電影的Netflix副總裁Ian Bricke都將離開。

不過，目前Netflix原本以高預算製作電影內容的部門是否也連帶受影響，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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