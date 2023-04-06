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他氣蘋果AirDrop關閉「開放所有人」選項 網劍指「中國」是最大原因

聯合新聞網／ 綜合報導
AirDrop功能移除了開放給「所有人」的功能，引發許多網友討論。
AirDrop功能移除了開放給「所有人」的功能，引發許多網友討論。

蘋果（Apple）iOS新版本的AirDrop功能中，無法像以前一樣隨時開啟接收模式，而是改為僅開放「10分鐘」給所有人，這讓網友感到相當疑惑。而有網友就表示，這可能是因為「中國」，也可能是因為數位性別犯罪等問題而做出的決定。

Reddit上一名網友發現，自己iPhone內的AirDrop的選項竟剩下「關閉接收」、「只限聯絡人」和「開放所有人10分鐘」，過去的保持開啟給所有人的功能完全消失，這讓他覺得相當奇怪。

有網友相當不滿，表示Apple應該要保留開放所有人成為第4個選項，這樣還可以傳送一些有趣圖片給附近的所有人，為生活增添樂趣。

也有網友臆測，這可能是因為中國大陸的關係。有網友指出，這項功能疑似最先從中國開始實施，一開始就是為了要打壓白紙運動的抗爭者，不讓抗爭的思想能透過AirDrop散播，接著便擴展到全體用戶。有網友對此相當不滿，認為這樣的動作根本是在限制自由，並強迫所有人都接受這樣的規範。

也有網友指出，也可能是背後潛藏的各種犯罪問題。曾經有許多青少年和兒童會透過該功能隨意散播同學的性愛影像，也曾有小朋友透過該功能散播「炸彈威脅」等。但他仍不認為要因此關閉「從所有人接收」，更好的做法應該是留著該選項，並且不再將該選項設定為預設，才可解決紛爭。

Reddit 蘋果 iPhone

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