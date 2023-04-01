影／官方喊始祖級迷因「不來一發嗎」動畫化 老粉想聽36年前「糟糕台詞」會再重現？

始祖級迷因「不來一發嗎？」出自於1987年刊載在日本漫畫月刊《薔薇族》早期BL作品《瞎攪和的技術（そみそテクニック）》，一段糟糕又魔性的台詞令粉絲記憶深刻被惡搞成迷因流傳；官方在今（1）日無預警發布「動畫化」決定，由於今天剛好是愚人節不禁讓人懷疑難道是整人預告？官方則強調「真的不是開玩笑！」

《瞎攪和的技術》是一部早期刊載的成人向BL作品，故事主軸是汽車技師阿部高和與男大生道下正樹在因緣際會下巧遇，兩人眼神來電後，阿部高和便說出那句經典台詞「不來一發嗎？（やらないか）」，他便拉著對方進入公廁發生「激烈槍戰」。

始祖級迷因「不來一發嗎？」出自36年前漫畫作品《瞎攪和的技術（そみそテクニック）》，官方在愚人節這天（1日）無預警宣布動畫化決定。圖／取自推特

36年前、漫畫中的經典台詞「不來一發嗎？」如今被惡搞成為經典迷因，另一句經典台詞「唔！是好男人…（ウホッ！いい男…）」也成為迷因創作題材，官方無預警在4月1日宣布「動畫化」引發熱議，但特意選在愚人節這天公布喜訊也讓粉絲心生懷疑「是整人消息嗎？」

對此，官方也在推文中強調「這不是愚人節玩笑」，官方開設動畫化官網，並釋出全新《新·不來一發嗎？（新・やらないか）》預告影片，宣布全新動畫作品將一改成人向風格，打造全新老少皆宜的一般向作品。

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