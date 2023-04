推特公布新版API付費方案…APP用戶寫入推文設上限 免費版只能發文「不能讀貼文」

先前透露將推出全新API付費方案,Twitter目前公布新版收費模式,並且保留針對開發者測試與聊天機器人設計使用的免費方案。

其中,免費方案在Twitter app每月寫入推文內容數量上限為1500個,但無法從Twitter app讀取任何推文內容。而每月以100美元計費的基本方案,則在用戶帳號與Twitter app每月寫入推文內容數量分別為3000、50000個,同時每月透過Twitter app讀取推文數量上限為10000個,並且能使用2個app帳號。

至於針對企業應用需求推出的付費方案,則會有專門團隊提供客製化管理,藉此滿足企業特定使用需求,價格自然會以企業客製化內容為主。

此外,因應新版API使用政策調整,既有API將會在30天後失效。

而此次公布方案中,並未特別說明是否繼續允許學術研究使用需求提供免費取用API資源,因此意味未來用於學術研究的情況,可能僅能透過付費方案才能繼續使用。

Today we are launching our new Twitter API access tiers! We’re excited to share more details about our self-serve access. 🧵