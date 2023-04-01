推特公布新版API付費方案…APP用戶寫入推文設上限 免費版只能發文「不能讀貼文」

先前透露將推出全新API付費方案，Twitter目前公布新版收費模式，並且保留針對開發者測試與聊天機器人設計使用的免費方案。

其中，免費方案在Twitter app每月寫入推文內容數量上限為1500個，但無法從Twitter app讀取任何推文內容。而每月以100美元計費的基本方案，則在用戶帳號與Twitter app每月寫入推文內容數量分別為3000、50000個，同時每月透過Twitter app讀取推文數量上限為10000個，並且能使用2個app帳號。

至於針對企業應用需求推出的付費方案，則會有專門團隊提供客製化管理，藉此滿足企業特定使用需求，價格自然會以企業客製化內容為主。

此外，因應新版API使用政策調整，既有API將會在30天後失效。

而此次公布方案中，並未特別說明是否繼續允許學術研究使用需求提供免費取用API資源，因此意味未來用於學術研究的情況，可能僅能透過付費方案才能繼續使用。

Today we are launching our new Twitter API access tiers! We’re excited to share more details about our self-serve access. 🧵 — Twitter Dev (@TwitterDev) March 29, 2023

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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