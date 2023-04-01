遊戲大咖們都不參加…E3 2023主辦方確定「取消不辦了」 連線上展也沒有

在微軟、任天堂、Ubisoft、SEGA及騰訊等主要遊戲業者均表態不會參加今年度的E3 2023展會活動後，主辦單位美國娛樂軟體協會稍早則是確定將取消今年度原訂恢復實體形式舉辦活動，同時也連帶取消線上數位展覽內容。

依照ReedPop負責遊戲項目的全球副總裁Kyle Marsden-Kish表示，ReedPop與合作夥伴為此次活動做了所有努力，但必須做出此艱難決定，並且對於原本承諾將參與E3 2023活動的業者、玩家致歉。

Kyle Marsden-Kish說明，因為全球市場經濟不確定性，使得多數遊戲業者在年度行銷預算受限，同時也無法來得及準備可供遊玩的體驗內容，使得參與今年度的E3展會活動變得有難度。

今年度的E3 2023原訂在美國西岸時間6月13日至16日期間展開，其中13日至15日間將舉辦業者日展覽活動，15日至16日則將開放一般民眾購票入場參觀。

但隨著主要遊戲業者均先後表明不參展，或是未聲明是否參展，顯然也迫使美國娛樂軟體協會決定取消此次實體展會活動，同時也一併取消線上展覽內容，畢竟多數遊戲業者均決定自行舉辦線上活動，藉此與玩家進行更直接的溝通。

這並非E3展會活動首次宣布舉辦，卻在後續宣布取消，美國娛樂軟體協會去年就曾計畫以實體形式舉辦E3 2022，但後續仍因疫情不確定情況而全面取消。距離最近一次以實體形式舉辦的E3活動則是在2019年，此後則是改為線上，或是因故取消。

而不少看法認為，在越來越多遊戲業者傾向透過自行舉辦活動，或是藉由線上方式與玩家溝通，未來像是E3一類的遊戲展會活動存在必要性可能會大幅減少。不過，另外也有看法認為，對於許多中、小型遊戲業者、獨立遊戲開發者，以及遊戲產業相關業者而言，E3等展會活動依然具有可觀的商機媒合效果，因此也讓E3展會活動仍有繼續舉辦價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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