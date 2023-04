遊戲大咖們都不參加…E3 2023主辦方確定「取消不辦了」 連線上展也沒有

在微軟、任天堂、Ubisoft、SEGA及騰訊等主要遊戲業者均表態不會參加今年度的E3 2023展會活動後,主辦單位美國娛樂軟體協會稍早則是確定將取消今年度原訂恢復實體形式舉辦活動,同時也連帶取消線上數位展覽內容。

依照ReedPop負責遊戲項目的全球副總裁Kyle Marsden-Kish表示,ReedPop與合作夥伴為此次活動做了所有努力,但必須做出此艱難決定,並且對於原本承諾將參與E3 2023活動的業者、玩家致歉。

Kyle Marsden-Kish說明,因為全球市場經濟不確定性,使得多數遊戲業者在年度行銷預算受限,同時也無法來得及準備可供遊玩的體驗內容,使得參與今年度的E3展會活動變得有難度。

News on #E32023 from the source. pic.twitter.com/BK7TUlb8mZ