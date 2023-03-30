擋了TikTok還不夠！法國下令公部門手機禁用Candy Crush、Netflix和Twitter
連Candy Crush也不行
在去年的年底，臺灣數位部就已表示，將限制公部門配發的手機、平板、電腦等裝置下載TikTok和小紅書，原因為這兩款應用程式有可能會危害國家的資通安全。而今年，就在美國、歐盟、加拿大都傳出相關消息後，法國、瑞典、挪威政府和軍方，也都紛紛禁止公務員在政府配發的手機上安裝TikTok。
上述國家禁止公務員在手機上下載TikTok的原因，皆為考量到可能會有安全隱憂，而法國政府不僅禁止公務員在手機上安裝TikTok，就連Candy Crush、Twitter和Netflix等娛樂性App也一同被禁止。法國政府指出，這些娛樂性的應用程式有可能會帶來網路安全風險，並影響到公家機關和行政部門的資料及數據，才會下令禁止。
法國政府這麼做的原因，是希望能夠減少網路安全風險，嚴加慎防資料數據外洩，但即便如此，也和其他國家一樣，並未禁止公務員在自己的手機或是平板中，下載TikTok、Twitter或Netflix，儘管目前沒有國家真的禁止民眾下載TikTok，但的確越來越多國家的公部門都開始紛紛禁止人員下載了，這樣的消息會讓你打消使用TikTok的念頭嗎？
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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