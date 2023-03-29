用LINE確認匯款秒收這簡訊…她驚問被監控？ 留言區蓋滿「這4字」

通訊軟體LINE是許多人最常用的軟體之一，工作聯繫、日常聊天都會使用到LINE，但一名女網友近日卻遇到「細思極恐」的狀況，當她透過LINE確認匯款資訊後，5分鐘後竟收到警政署反詐騙簡訊，不禁令她擔憂「LINE早就被監控了？」貼文曝光後便引起熱議。

這名女網友透過Dcard發問「LINE其實早就被監控了？」由於她準備要匯錢給友人，她在LINE上向對方確認帳號、匯款金額及日期後，未料短短5分鐘就收到警政署反詐騙簡訊。

她貼出警政署提醒簡訊內容，「加LINE投資風險高，投資廣告勿輕信，下載APP、加LINE好友或註冊網站投資必有詐，詳見：165.npa.gov.tw」，原PO才剛結束和友人核對個資的對話，未料立刻收到反詐騙簡訊，不禁令她好奇，並留言詢問「有人有類似經驗嗎？」

多數網友認為是原PO想多了，「剛好而已，我沒有開通LINE Pay一樣收過這個簡訊」、「真的剛好而已」、「剛好而已吧，每隔兩三個月都會收到警政署簡訊，而且每次時間只差幾分鐘而已」、「監控、洩漏個資犯法，警方只有在辦案才能夠跟LINE要聊天紀錄等資料」。

更有網友認為LINE不可能被監控的理由，「如果早就被監控，那詐騙集團還能選擇LINE為詐騙工具？百分之九十的詐騙都會通過賴」、「如果警政署能監控，就不會有一堆人被騙去柬埔寨了」。

關於「LINE被監控」的說法讓許多網友坐不住了，例如「社群軟體會『竊聽』日常對話並推薦廣告」是最常被詬病的問題，但不少人認為這與大數據時代更為相關，「妳試試看在APP內跟朋友聊一個商品，再看各大社交軟體會不會突然推類似商品廣告」、「我覺得算是語音紀錄或搜尋引擎的大數據影響的吧！只要搜尋過的東西或近期時常講，馬上或幾天後就會在你的IG或臉書出現類似廣告」、「叫Siri使用搜尋引擎，手機其實就透過網路在建立大數據了」。

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