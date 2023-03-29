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沒等Netflix開抓寄生蟲 白目女閨密「共享再共享密碼」也沒得看

聯合新聞網／ 綜合報導
Netflix近年打擊「寄生蟲」共享密碼。示意圖／路透
Netflix近年打擊「寄生蟲」共享密碼。示意圖／路透

串流影音平台Netflix一展開抓「寄生蟲」決心，近來近來頻頻出手打擊共享密碼用戶、要求收費，許多用戶心中對於Netflix打擊共享帳戶一事頗有微詞，但近日一名女網友卻因熱心地共享密碼而感到相當後悔。

這名在Reddit上署名CandidCrescent的女網友吐露「好心被雷親」的悲慘故事，她在女閨密陷入困境時把Netflix帳號密碼分享給對方，即使可能違反了Netflix的期待，但有了對方加入、分擔共享帳戶「她也能省下一些開銷」，她便熱心地對女閨密「伸出援手」。

未料，女閨密卻把CandidCrescent給予的「方便當隨便」，對方為了讓男友能一起看電影和影集，便將她好心給的共享密碼「再共享」給自己的男友，這舉動徹底惹火了她。CandidCrescent透露女閨密似乎意識到自己犯下錯誤，便打了通電話給她「解釋自己想和男友一起看電影的心情，並詢問『我把密碼分享給我男友是不是惹妳生氣了？』」女閨密的白目發問簡直讓她氣炸，認為女閨密現在才問早就為時已晚，便當場掛斷電話。

最後，她狠下心來把Netflix帳戶內的所有帳號登出並更改密碼，讓所有人都無法繼續使用該共享帳號，她本想對女閨密伸援手卻被殘忍對待，她也忍不住發問「我是那個混蛋嗎？（原文使用縮寫「AITA」）」，貼文引起許多網友回應。

不少網友聽了無奈地直搖頭，紛紛留言安慰「女閨密要做的就只是『問妳一聲』，但她卻沒經過妳的同意擅自行動」、「（女閨密）自以為慷慨地分享是很令人討厭的，這意味她可以像妳分享密碼給她一樣再分享給其他人」。

Netflix Reddit 串流影音 寄生蟲

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