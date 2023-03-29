iOS 16.4登場 Apple Music Classical古典音樂串流服務也亮相

先前預告將推出的Apple Music Classical古典音樂串流服務，3月28日終於隨著iOS 16.4版本正式推出。

Apple Music Classical服務的前身為蘋果在2021年收購古典音樂串流服務Primephonic，本身將以獨立形式運作，並且採用不同圖示標誌。

依照蘋果說明，Apple Music Classical服務初期就已經收錄超過500萬首古典音樂內容，同時服務將包含在既有Apple Music訂閱方案，包含原本Apple Music與Apple One訂閱用戶都能直接使用，但使用Apple Music聲控方案的話，就沒有包含Apple Music Classical服務內容。

跟Apple Music服務一樣，Apple Music Classical服務也同樣由蘋果提供精心挑選的推薦播放列表、作曲家傳記，以及音樂作品鑑賞指南，另外也以更直覺方式提供使用，而使用者同樣可選擇以192kHz/24位元高解析度無損音質播放音樂。

目前Apple Music Classical服務將開放搭載iOS 15.4版本以上作業系統的裝置使用，至於Android平台版本也會在後續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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