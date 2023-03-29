iOS 16.4登場 Apple Music Classical古典音樂串流服務也亮相
先前預告將推出的Apple Music Classical古典音樂串流服務，3月28日終於隨著iOS 16.4版本正式推出。
Apple Music Classical服務的前身為蘋果在2021年收購古典音樂串流服務Primephonic，本身將以獨立形式運作，並且採用不同圖示標誌。
依照蘋果說明，Apple Music Classical服務初期就已經收錄超過500萬首古典音樂內容，同時服務將包含在既有Apple Music訂閱方案，包含原本Apple Music與Apple One訂閱用戶都能直接使用，但使用Apple Music聲控方案的話，就沒有包含Apple Music Classical服務內容。
跟Apple Music服務一樣，Apple Music Classical服務也同樣由蘋果提供精心挑選的推薦播放列表、作曲家傳記，以及音樂作品鑑賞指南，另外也以更直覺方式提供使用，而使用者同樣可選擇以192kHz/24位元高解析度無損音質播放音樂。
目前Apple Music Classical服務將開放搭載iOS 15.4版本以上作業系統的裝置使用，至於Android平台版本也會在後續推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言