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好期待！《薩爾達傳說：王國之淚》10分鐘遊玩影片曝新玩法

聯合新聞網／ 楊又肇

稍早確認將於今年5月正式推出的《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品—《薩爾達傳說：王國之淚》，稍早由任天堂Nintendo）公布長達約10分鐘左右的實機遊玩影片，並且由製作人青沼英二實際介紹此次新作中，主角林克此次所能使用能力。

同時，任天堂更確認新作將在5月12日正式推出，並且將配合新作推出新款主題設計Nintendo Switch OLED主機，以及包含Nintendo Switch Pro控制器、隨行收納包等配件，預計在4月28日就會進入市場銷售，並且從即日起開放預訂。

此次釋出實機遊玩影片中，製作人青沼英二示範能倒轉物體運動軌跡的「倒轉乾坤」，說明林克如何藉此能力登上空中島嶼。

另外，則包含能結合不同物體製造出新武器的「餘料建造」，以及可黏合不同物體製造出工具的「究極手」，甚至可藉由「通天術」能力在特定情況下穿透天花板前往更高區域。

《薩爾達傳說：王國之淚》為《薩爾達傳說 曠野之息》續作，並且將遊戲場景從廣大的海拉魯大地，延伸到遙遠天際的空中島嶼。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 薩爾達傳說 Nintendo

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